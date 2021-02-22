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Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговцы везут домой ничью

Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся в Киеве на стадионе Лобановского, где "Десна" принимала киевское "Динамо" (игру перенесли из Чернигова). На гол Филиппа Будкивского киевляне ответили лишь в компенсированное арбитром время - Цыганков реализовал назначенный за игру рукой пенальти. К слову, матч проходил в день рождения главного тренера черниговцев Александра Рябоконя, а киевские фанаты снова протестовали против Луческу, не забыв при этом "передать привет" Медведчуку. Вашему вниманию яркие кадры, которые поймал фотокорреспондент Александр Приходько.

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Фотогалерея

Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 1Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 1Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 2Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 3Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 4Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 5Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 6Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 7Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 8Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 9Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 10Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 11Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 12Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 13Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 14Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 15Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 16Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 17Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 18Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 19Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 20Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 21Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 22Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 23Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 24Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 25Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 26Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 27Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 28Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 29Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 30Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 31Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 32Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 33Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 34Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 35Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо - фото 36
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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
22.02.2021 в 11:23
Отличные фото. Удар для Арвеладзе сзади по ногам ... шикарный сейф от Паста... эмоции... Десна - молодцы!!!!
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SD123 (Ясиноватая)
22.02.2021 в 11:11
быдло болелы
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