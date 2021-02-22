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Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо
Черниговцы везут домой ничью
Центральный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся в Киеве на стадионе Лобановского, где "Десна" принимала киевское "Динамо" (игру перенесли из Чернигова). На гол Филиппа Будкивского киевляне ответили лишь в компенсированное арбитром время - Цыганков реализовал назначенный за игру рукой пенальти. К слову, матч проходил в день рождения главного тренера черниговцев Александра Рябоконя, а киевские фанаты снова протестовали против Луческу, не забыв при этом "передать привет" Медведчуку. Вашему вниманию яркие кадры, которые поймал фотокорреспондент Александр Приходько.
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