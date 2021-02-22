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Максимов: Когда начинаешь игру и уже 1:0, действуешь по другому
Наставник полтавцев - о матче с "Ингульцом"
Фото - ТК Футбол
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился мнением о ничьей с "Ингульцом" (2:2) в 15-м туре чемпионата Украины.
"Когда начинаешь игру и уже 1:0, действуешь по другому - стараешься быстро доставить мяч в штрафную площадку, пропадают комбинации. Погода также не позволяла контролировать мяч, играть через короткий и средний пас. Нужно это пережить", - сказал Максимов.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ полтавская "Ворскла" находится на 5-м месте, в активе клуба 22 очка. "Ингулец" расположился на 10-м - 12.
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