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СМИ: Динамо вновь предпримет попытку подписать лидера турецкого Хатайспора

Премьер-лига
(1 голосов)

На переговоры планирует отправиться лично Игорь Суркис

СМИ: Динамо вновь предпримет попытку подписать лидера турецкого Хатайспора

Новина українською

Киевское "Динамо" по-прежнему заинтересовано в подписании нападающего "Хатайспора" Аарона Бупендзе. Об этом сообщает Beyaz Gundem.

В ближайшие дни киевляне сделают еще одно предложение по 24-летнему форварду. "Динамо" намерено подписать футболиста до закрытия трансферного окна в Украине (2 марта).

По информации источника, в Турцию на переговоры планирует отправиться лично Игорь Суркис. Президент "Динамо" планировал это сделать раньше, но коррективы внесла смерть отца.

Бупендза перешел в "Хатайспор" прошлым летом. В нынешнем сезоне он забил 18 голов в 23 матчах чемпионата Турции.

Отметим, ранее киевляне предлагали турецкому клубу за Бупендзу 9 млн евро, но тот требует не менее 10. Также "Хатайспор" якобы хотел обменять Аарона на Жерсона Родригеса с доплатой. Transfermarkt оценивает форварда в 450 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Киев) Аарон Бупендза
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Источник:
Beyaz Gundem

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Комментарии (1)
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Arni-86 (Одесса)
22.02.2021 в 12:03
Надо было брать Шахаба за копейки, и не выделываться
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