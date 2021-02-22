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СМИ: Динамо вновь предпримет попытку подписать лидера турецкого Хатайспора
На переговоры планирует отправиться лично Игорь Суркис
Киевское "Динамо" по-прежнему заинтересовано в подписании нападающего "Хатайспора" Аарона Бупендзе. Об этом сообщает Beyaz Gundem.
В ближайшие дни киевляне сделают еще одно предложение по 24-летнему форварду. "Динамо" намерено подписать футболиста до закрытия трансферного окна в Украине (2 марта).
По информации источника, в Турцию на переговоры планирует отправиться лично Игорь Суркис. Президент "Динамо" планировал это сделать раньше, но коррективы внесла смерть отца.
Бупендза перешел в "Хатайспор" прошлым летом. В нынешнем сезоне он забил 18 голов в 23 матчах чемпионата Турции.
Отметим, ранее киевляне предлагали турецкому клубу за Бупендзу 9 млн евро, но тот требует не менее 10. Также "Хатайспор" якобы хотел обменять Аарона на Жерсона Родригеса с доплатой. Transfermarkt оценивает форварда в 450 тысяч евро.
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