СМИ: Динамо вновь предпримет попытку подписать лидера турецкого Хатайспора

Киевское "Динамо" по-прежнему заинтересовано в подписании нападающего "Хатайспора" Аарона Бупендзе. Об этом сообщает Beyaz Gundem.

В ближайшие дни киевляне сделают еще одно предложение по 24-летнему форварду. "Динамо" намерено подписать футболиста до закрытия трансферного окна в Украине (2 марта).

По информации источника, в Турцию на переговоры планирует отправиться лично Игорь Суркис. Президент "Динамо" планировал это сделать раньше, но коррективы внесла смерть отца.

Бупендза перешел в "Хатайспор" прошлым летом. В нынешнем сезоне он забил 18 голов в 23 матчах чемпионата Турции.

Отметим, ранее киевляне предлагали турецкому клубу за Бупендзу 9 млн евро, но тот требует не менее 10. Также "Хатайспор" якобы хотел обменять Аарона на Жерсона Родригеса с доплатой. Transfermarkt оценивает форварда в 450 тысяч евро.