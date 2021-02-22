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Легионер Динамо: Было нелегко преодолеть защиту Десны
Родригес подвел итоги матча 15-го тура УПЛ
фото - Динамо Киев
Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился мнением о поединке с "Десной", который завершился вничью 1: 1.
- Мы создали много моментов, постоянно атаковали. Правда, на таком поле непросто было проявлять свои лучшие качества, в таких условиях обороняться и играть в простой футбол легче.
Матч выдался нелегким. Нужно отдать должное нашим соперникам, это очень добротная команда. Игроки "Десны" закрылись в защите и грамотно оборонялись. Мы были готовы к такому сценарию, но на самом деле оказалось сложно преодолевать такую насыщенную оборону.
- Что-то изменилось после пропущенного мяча? Как он повлиял на команду?
- Очень жаль, что мы допустили ошибку в обороне и пропустили необязательный гол, который осложнил нам ситуацию в матче. Конечно, учитывая такой сценарий матча, неплохо хотя бы то, что мы не проиграли. Но мы рассчитывали сегодня взять три очка, ведь мы ведем борьбу за чемпионство с "Шахтером", и каждая потеря очков на вес золота. К счастью, благодаря ничейному исходу мы, как и раньше, на вершине и опережаем соперника на одно очко. Важно впредь не терять очки.
- Сегодня на трибунах было много болельщиков, которые поддерживали команду всю игру. Подзабытые эмоции для вас?
- Да, шум трибун гнал нас вперед, и мы атаковали практически весь матч. Жаль, что не порадовали сегодня болельщиков победой.
- Вы уже думаете про предстоящий решающий матч с "Брюгге"?
- Да, нет времени отдыхать. Мы должны продолжать работать и готовиться к матчу в Бельгии. Отдадим все силы в Брюгге, чтобы пройти в следующий раунд.
Напомним, что ответный матч между "Брюгге" и киевским "Динамо" состоится в четверг, 25 февраля.
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