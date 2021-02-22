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Легионер Динамо: Было нелегко преодолеть защиту Десны

Премьер-лига
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Родригес подвел итоги матча 15-го тура УПЛ

Легионер Динамо: Было нелегко преодолеть защиту Десны

фото - Динамо Киев

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился мнением о поединке с "Десной", который завершился вничью 1: 1.

- Мы создали много моментов, постоянно атаковали. Правда, на таком поле непросто было проявлять свои лучшие качества, в таких условиях обороняться и играть в простой футбол легче.

Матч выдался нелегким. Нужно отдать должное нашим соперникам, это очень добротная команда. Игроки "Десны" закрылись в защите и грамотно оборонялись. Мы были готовы к такому сценарию, но на самом деле оказалось сложно преодолевать такую ​​насыщенную оборону.

- Что-то изменилось после пропущенного мяча? Как он повлиял на команду?

- Очень жаль, что мы допустили ошибку в обороне и пропустили необязательный гол, который осложнил нам ситуацию в матче. Конечно, учитывая такой сценарий матча, неплохо хотя бы то, что мы не проиграли. Но мы рассчитывали сегодня взять три очка, ведь мы ведем борьбу за чемпионство с "Шахтером", и каждая потеря очков на вес золота. К счастью, благодаря ничейному исходу мы, как и раньше, на вершине и опережаем соперника на одно очко. Важно впредь не терять очки.

- Сегодня на трибунах было много болельщиков, которые поддерживали команду всю игру. Подзабытые эмоции для вас?

- Да, шум трибун гнал нас вперед, и мы атаковали практически весь матч. Жаль, что не порадовали сегодня болельщиков победой.

- Вы уже думаете про предстоящий решающий матч с "Брюгге"?

- Да, нет времени отдыхать. Мы должны продолжать работать и готовиться к матчу в Бельгии. Отдадим все силы в Брюгге, чтобы пройти в следующий раунд.

Напомним, что ответный матч между "Брюгге" и киевским "Динамо" состоится в четверг, 25 февраля.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Динамо Киев

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