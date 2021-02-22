Поворознюк подтвердил о подписании 25-летнего тунисского защитника

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк подтвердил информацию о подписании Бен Салема.

- Нам нужно было точечно усилить команду. Мы это и сделали, пригласив двух игроков. Сегодня приезжает игрок сборной Туниса. Мы его уже подписали. Еще одним нашим новичком стал правый защитник из Нидерландов. С ним также решены все вопросы. В Турции к нам табунами приезжали футболисты, но они оказались не сильнее игроков "Ингульца".

Зачем они? Насыпать им зарплату, чтобы они сидели и не понимали своего тренера? У нас очень хороший коллектив. Вы видите, что в каждой игре мы бьемся, не уступая в поле никому.

- Имя тунисского новичка "Ингульца" Мохамед Али Бен Салем?

- Да. Именно он.

Отметим, что ожидается еще один новичок. Ранее СМИ писали, что это может быть Хеннос Асмелаша, но сам президент фамилии пока не указал.