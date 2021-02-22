(Анти) Герой футбольного дня. Илья Забарный

Чтобы стать хорошим вратарем, обязательно нужно поймать несколько "бабочек", набить свои шишки. Этот постулат касается и защитников. Мы не раз видели неплохие (и даже классные) отдельные матчи в исполнении юных представителей защитного звена. Но не хватает стабильности. Тот же Бондарь не стал железно основным в "Шахтере" после качественного поединке с "Интером", Денис Попов "привозил" в матче с "Барсой", а в домашнем поединке с "Брюгге" был одним из лучших. Теперь вот Илья Забарный.

Пропущенный гол в поединке с "Десной" – его вина. Филиппа Будкивского нельзя называть хитрым или креативным нападающим, его козыри в другом, однако в условиях, когда оппоненты проигрывают позицию и не мешают откликаться на фланговую передачу, он очень опасен. Что и продемонстрировал. Илья Забарный извинился за ошибку, сказал, что это опыт, который в будущем поможет стать сильнее. Но два очка не вернешь. А если именно их на финише не хватит для чемпионства?

Однако Илья Забарный в этой ситуации, пожалуй, лишь верхушка айсберга. Также после удара головой из центра линии вратарской площади "Динамо" пропустило и в матче с "Брюгге", подобные ошибки случались и во время контрольных матчей на сборах. Вырисовывается какая-никакая тенденция, поэтому немного странно слышать от Мирчи Луческу слова о несправедливости итогового результата. Чтобы жаловаться на судьбу, сначала стоит нивелировать (или свести к минимуму, насколько это возможно) собственные ошибки.

"Динамо" в двух последних матчах гнуло ту же линии, что и во время прошлогодних еврокубковых поединках против АЗ и "Ференцвароша" (дома) – надежно в обороне, а впереди уж гол-другой затолкают. В атаке удается выполнять задачи, хотя вопросы возникают и в отношении этого компонента. Но в защите новых идей нет. Есть ошибки как при зональной обороне, так и при персональной опеке. И эти ошибки имеют эффект бомбы замедленного действия: может не взорваться, как в поединке с "Фради", но может и шандарахнуть, как вот в поединке с "Брюгге" или "Десной". Даже когда у соперника немного моментов.

"Динамо" пропускает уже в четырех последних официальных матчах подряд. И только в одном из этих матчей была добыта победа. Все закономерно: ведь атака киевлян не столь зрелая, чтобы действовать по принципу "обязательно забьем на один гол больше".