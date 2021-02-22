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Десна обратилась с письмом в УАФ касательно расистского скандала
Клуб утверждает, что никто не говорил оскорбительные фразы
"Десна" написала письмо комитету УАФ по этике и честной игре по поводу расистского инцидента в матче против "Зари" в 14-м туре УПЛ.
Клуб утверждает, что за все время его существования среди сотрудников не было замечено некорректных высказываний в сторону представителей других рас. Первый легионер "Десны" Мамади Сангаре – темнокожий футболист африканского происхождения. "Десна" указывает, что он и сейчас любимчик фанатов.
Черниговский клуб цитирует трактовку эпизода "Зарей": "Нет никаких сомнений, что высказывания касались именно "Зари" и ее игроков и принадлежало именно "Десне".
"Это утверждение вызывает сомнения с нашей стороны, потому что ни во время игрового эпизода, ни сразу после матча никто из представителей "Зари" не высказывали свои претензии. Более того, никто даже не спросил – ни на поле, ни вне его пределов – ни футболисты, ни тренеры, ни сотрудники клуба. После матча все спокойно общались с коллегами из нашего клуба", – сказано в письме "Десны".
Клуб сообщает, что провел внутреннее расследование.
"Просмотрев все возможные видеозаписи и опросив всех присутствующих на матче, мы выяснили, что среди официальных лиц матча, которые имели право присутствовать на скамейке запасных, никто не озвучивал растиражированную СМИ фразу", – указала "Десна" в письме.
Напомним, что во втором тайме в одном из эпизодов между командами возникла потасовка, в ходе которой представитель черниговского клуба допустил расистские высказывания в адрес легионеров "Зари". Фраза была отчетливо слышна во время трансляции матча.
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