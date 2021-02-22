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Десна обратилась с письмом в УАФ касательно расистского скандала

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб утверждает, что никто не говорил оскорбительные фразы

Десна обратилась с письмом в УАФ касательно расистского скандала

Новина українською

"Десна" написала письмо комитету УАФ по этике и честной игре по поводу расистского инцидента в матче против "Зари" в 14-м туре УПЛ.

Клуб утверждает, что за все время его существования среди сотрудников не было замечено некорректных высказываний в сторону представителей других рас. Первый легионер "Десны" Мамади Сангаре – темнокожий футболист африканского происхождения. "Десна" указывает, что он и сейчас любимчик фанатов.

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Черниговский клуб цитирует трактовку эпизода "Зарей": "Нет никаких сомнений, что высказывания касались именно "Зари" и ее игроков и принадлежало именно "Десне".

"Это утверждение вызывает сомнения с нашей стороны, потому что ни во время игрового эпизода, ни сразу после матча никто из представителей "Зари" не высказывали свои претензии. Более того, никто даже не спросил – ни на поле, ни вне его пределов – ни футболисты, ни тренеры, ни сотрудники клуба. После матча все спокойно общались с коллегами из нашего клуба", – сказано в письме "Десны".

Клуб сообщает, что провел внутреннее расследование.

"Просмотрев все возможные видеозаписи и опросив всех присутствующих на матче, мы выяснили, что среди официальных лиц матча, которые имели право присутствовать на скамейке запасных, никто не озвучивал растиражированную СМИ фразу", – указала "Десна" в письме.

Десна обратилась с письмом в УАФ касательно расистского скандала - изображение 1

Напомним, что во втором тайме в одном из эпизодов между командами возникла потасовка, в ходе которой представитель черниговского клуба допустил расистские высказывания в адрес легионеров "Зари". Фраза была отчетливо слышна во время трансляции матча.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (10)
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Бутига (Чернигов)
22.02.2021 в 14:38
В отказ пошли.Правильная стратегия.Одобряю.
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
22.02.2021 в 14:35
уже слышали отговорки такие-типа за СОВ
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0
0
dazo31
22.02.2021 в 14:24
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
karpatoman (Львів)
22.02.2021 в 13:48
Янєяілошадьнємая.
Ответить
+2
-1
Alex.696 (Немирів)
22.02.2021 в 14:33
Іхтамнєт)))
Ответить
0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
22.02.2021 в 13:44
Интересно, в протоколе игры есть запись о данном случае?
Ответить
0
-2
Ten0N (Leopolis)
22.02.2021 в 13:49
Есть запись матча, этого хватает.
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+2
-1
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
22.02.2021 в 14:26
Не хватит, есть только фраза на записи, но откуда она прозвучала и кем.....может кем то из Десны, может кем то из обслуги стадиона, может кем то из Зари, может кем то.......
0
-3
octavi4 (Warszawa)
22.02.2021 в 13:38
Видимо всем показалось))))))))))))
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
22.02.2021 в 13:31
ахахах)) типа, если игроки Зори не полезли сразу в драку за "чернож..пого", то и не было ничего, Л - логика) Десна, такая Десна. А эти отсылки к чернокожему любимцу фанатов - типа, "посмотрите, как у нас любят черножо.. ой то есть чернокожих!" на трансляции-то все было слышно, так что нефик отмазываться
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+4
0


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