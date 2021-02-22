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Есть четыре варианта: руководство Львова выберет новую эмблему клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Результаты будут объявлены в ближайшее время

Есть четыре варианта: руководство Львова выберет новую эмблему клуба

pfclviv.com

Новина українською

ПФК Львов представил четыре финальных варианта выбора новой эмблемы клуба.

В течение первого этапа, который длился около месяца, каждый желающий мог предложить в электронной форме свою визуализацию будущей эмблемы "сине-золотых львов".

По итогам голосования клуб отобрал 4 варианта, среди которых руководство "Львова" выберет новый логотип.

Результаты будут объявлены в ближайшее время.

Есть четыре варианта: руководство Львова выберет новую эмблему клуба - изображение 1

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В статье: ПФК Львов
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Источник:
ПФК Львов

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
22.02.2021 в 14:31
Як на мене то 1
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