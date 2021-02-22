Есть четыре варианта: руководство Львова выберет новую эмблему клуба

ПФК Львов представил четыре финальных варианта выбора новой эмблемы клуба.

В течение первого этапа, который длился около месяца, каждый желающий мог предложить в электронной форме свою визуализацию будущей эмблемы "сине-золотых львов".

По итогам голосования клуб отобрал 4 варианта, среди которых руководство "Львова" выберет новый логотип.

Результаты будут объявлены в ближайшее время.