Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть четыре варианта: руководство Львова выберет новую эмблему клуба
Результаты будут объявлены в ближайшее время
pfclviv.com
ПФК Львов представил четыре финальных варианта выбора новой эмблемы клуба.
В течение первого этапа, который длился около месяца, каждый желающий мог предложить в электронной форме свою визуализацию будущей эмблемы "сине-золотых львов".
По итогам голосования клуб отобрал 4 варианта, среди которых руководство "Львова" выберет новый логотип.
Результаты будут объявлены в ближайшее время.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФК Львов
Популярное сейчас
- Почти миллиард евро, но зато 6 лет вместе: в AS сообщили о деталях будущих сделок Реала с Холандом и Мбаппе
- Рябоконь - о пенальти в матче с Динамо: К VAR нужно прибегать в крайних случаях
- Павелко: Жеребьевка - более справедливое решение для матча Швейцария - Украина
- Рух подписал самого дорогого игрока в истории клуба
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
22.02.2021 в 14:31
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...