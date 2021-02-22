Шестидневное отсутствие. Динамо опубликовало график на ближайшую неделю

В ближайшие семь дней киевское "Динамо" проведет два поединка, причем оба пройдут на выезде.

В четверг "бело-синие" проведут матч 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (1:1 в первом матче). В Бельгию динамовцы отправятся за два дня до матча - во вторник, 23 февраля. Перед вылетом в Брюгге команда работает без перерывов: на понедельник у "бело-синих" запланирована тренировка на клубной базе и тестирование на COVID-19.

На следующий день после прибытия в Бельгию "Динамо" проведет регламентные предматчевые мероприятия на стадионе "Ян Брейдел" – пресс-конференцию с участием Мирчи Луческу и одного из игроков команды, а также тренировку на поле домашней арены "Брюгге".

Поединок с чемпионами Бельгии состоится 25 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени. После матча "Динамо" не будет возвращаться в Киев, а отправится сразу во Львов, где в субботу проведет тренировочное занятие.

А в воскресенье, 28 февраля, выйдет на поле "Арены Львов" на встречу 16-го тура УПЛ со "Львовом", которая начнется в 19:30. В столицу команда вернется только в ночь на понедельник, после шестидневного отсутствия.