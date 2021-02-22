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Леоненко о матче Десна - Динамо: Точно такой же гол Бущан пропустил и от Брюгге. Это ошибка голкипера
И снова вратарский вопрос в Динамо
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 15-го тура УПЛ, в котором киевляне
"В принципе, игра была равная. У "Динамо" было больше полумоментов. При пропущенном мяче Бущан должен был выручать, как и с "Брюгге". Если уже пошел на мяч, то надо идти до конца, даже если ты ошибаешься, можешь помешать нападающему. Точно такой же Бущан пропустил мяч от "Брюгге". Я считаю, это ошибка голкипера.
Я раньше уже говорил, кто дальше пройдет в еврокубках, тому будет сложнее в УПЛ", - сказал Леоненко.
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