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Леоненко о матче Десна - Динамо: Точно такой же гол Бущан пропустил и от Брюгге. Это ошибка голкипера

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова вратарский вопрос в Динамо

Леоненко о матче Десна - Динамо: Точно такой же гол Бущан пропустил и от Брюгге. Это ошибка голкипера

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 15-го тура УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Десной" (1:1).

"В принципе, игра была равная. У "Динамо" было больше полумоментов. При пропущенном мяче Бущан должен был выручать, как и с "Брюгге". Если уже пошел на мяч, то надо идти до конца, даже если ты ошибаешься, можешь помешать нападающему. Точно такой же Бущан пропустил мяч от "Брюгге". Я считаю, это ошибка голкипера.

Я раньше уже говорил, кто дальше пройдет в еврокубках, тому будет сложнее в УПЛ", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Георгий Бущан Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Леонід Скачков (Рівне)
22.02.2021 в 18:02
Воротар повинен бути спокійним,як удав.Таким,як Нойєр,Трубін,Буффон...В спокої приймаються правильні рішення. Жора забагато нервує і діє дуже несміливо на виходах.Може спробувати Нещерета?
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0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.02.2021 в 17:28
Згоден, це та ж помилка Бущана, що й в матчі з Брюгге. Хочу ще зауважити, що саме невпевненість воротаря дезорганізує гру захисників, вносить знервованість в їхню гру, і ця знервованість передається потім всій команді.
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 17:21
Дрыщан
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0
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