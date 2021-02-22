Леоненко о матче Десна - Динамо: Точно такой же гол Бущан пропустил и от Брюгге. Это ошибка голкипера

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 15-го тура УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Десной" (1:1).

"В принципе, игра была равная. У "Динамо" было больше полумоментов. При пропущенном мяче Бущан должен был выручать, как и с "Брюгге". Если уже пошел на мяч, то надо идти до конца, даже если ты ошибаешься, можешь помешать нападающему. Точно такой же Бущан пропустил мяч от "Брюгге". Я считаю, это ошибка голкипера.

Я раньше уже говорил, кто дальше пройдет в еврокубках, тому будет сложнее в УПЛ", - сказал Леоненко.