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Костышин: Если честно, мы немного побаивались Львов
Но игроки Колоса выполнили тренерское задание
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Мы подготовились к этой игре. Честно, немного побаивались команду. "Львов" играет чисто от обороны, а в атаке очень хорошие исполнители, которые любят пространство.
Мы тактически подготовились к этой игре и футболисты выполнили задание. Они отнеслись к нашим советам так, как должны это делать профессиональные футболисты", - сказал Костышин.
Напомним, что после этой победы "Колос" поднялся на 7-у строчку в турнирной таблице УПЛ. В активе ковалевцев на данный момент уже 22 очка.
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