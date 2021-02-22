Костышин: Если честно, мы немного побаивались Львов

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Львовом" (2:0) в 15 туре УПЛ.

"Мы подготовились к этой игре. Честно, немного побаивались команду. "Львов" играет чисто от обороны, а в атаке очень хорошие исполнители, которые любят пространство.

Мы тактически подготовились к этой игре и футболисты выполнили задание. Они отнеслись к нашим советам так, как должны это делать профессиональные футболисты", - сказал Костышин.