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Костышин: Если честно, мы немного побаивались Львов

Премьер-лига
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Но игроки Колоса выполнили тренерское задание

Костышин: Если честно, мы немного побаивались Львов

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Львовом" (2:0) в 15 туре УПЛ.

"Мы подготовились к этой игре. Честно, немного побаивались команду. "Львов" играет чисто от обороны, а в атаке очень хорошие исполнители, которые любят пространство.

Мы тактически подготовились к этой игре и футболисты выполнили задание. Они отнеслись к нашим советам так, как должны это делать профессиональные футболисты", - сказал Костышин.

Напомним, что после этой победы "Колос" поднялся на 7-у строчку в турнирной таблице УПЛ. В активе ковалевцев на данный момент уже 22 очка.

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В статье: Руслан Костышин ФК Львов Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 17:24
Тунцевод
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