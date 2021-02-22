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Витао: В матче с Рухом пенальти просто ускорил то, что должно было случиться
Защитник горняков заработал пенальти, с которого был забит второй гол
shakhtar.com
Бразильский защитник "Шахтера" Витао поделился впечатлениями от
– В первом тайме нам не удалось показать свою игру. Слава Богу, на перерыв "Шахтер" ушел, ведя в счете. Во второй половине мы уже нашли нужную стратегию, забили еще один мяч и добыли хорошую победу.
– Прокомментируй эпизод, который привел к назначению пенальти в ворота "Руха". Фол на тебе был?
– На тренировках мы отрабатываем такие стандарты. Марлос подал мяч в штрафную, а я должен был пробить головой. Но меня схватили, толкнули, постарались сбить с ног, чтобы я не смог коснуться мяча. Это пенальти.
– Этот момент стал переломным в поединке?
– По игре мы уже были близки к тому, чтобы забить второй гол. Наверное, пенальти просто ускорил то, что должно было случиться.
– Удивил ли вас соперник – львовский "Рух"?
– Да, у противника есть все качества, чтобы показывать хороший футбол. Мы это прекрасно знали, но всегда готовимся к каждой встрече максимально ответственно и не делим команды на легкие и сложные. Матч был далеко непростым, но главное, что мы добились отличного результата.
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