Уполномоченный по защите госязыка хочет получить от Павелко объяснений по инциденту Шумского с арбитрами

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень в письменной форме обратился к президенту УАФ Андрею Павелко с просьбой в двухнедельный срок дать объяснение по инциденту между главным тренером "Львова" Виталием Шумским и арбитрами Виктором Копиевским и Николаем Кривоносовым .

В частности, Кремень просит предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями государственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру "Львова" по возможному признаку языковой дискриминации.

"Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола мной было направлено письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры по обеспечению выполнения УАФ требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести до сведения членов ассоциации рекомендации уполномоченного по защите государственного языка по нормам закона, касающиеся применения государственного языка в деятельности спортивных федераций.

Но из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушения норм закона", – сказано в письме.

Напомним, что на 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.