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Уполномоченный по защите госязыка хочет получить от Павелко объяснений по инциденту Шумского с арбитрами

Премьер-лига
(3 голосов)

Дело получило резонанс и вышло на государственный уровень

Уполномоченный по защите госязыка хочет получить от Павелко объяснений по инциденту Шумского с арбитрами

Новина українською

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень в письменной форме обратился к президенту УАФ Андрею Павелко с просьбой в двухнедельный срок дать объяснение по инциденту между главным тренером "Львова" Виталием Шумским и арбитрами Виктором Копиевским и Николаем Кривоносовым.

В частности, Кремень просит предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями государственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру "Львова" по возможному признаку языковой дискриминации.

"Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола мной было направлено письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие меры по обеспечению выполнения УАФ требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести до сведения членов ассоциации рекомендации уполномоченного по защите государственного языка по нормам закона, касающиеся применения государственного языка в деятельности спортивных федераций.

Но из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос" между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушения норм закона", – сказано в письме.

Напомним, что на 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.

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В статье: ФК Львов Андрей Павелко Николай Кривоносов Колос (Ковалевка) Виктор Копиевский Виталий Шумский УАФ
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Комментарии (31)
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Algrab (Костопiль)
22.02.2021 в 19:50
Зараз сєпарня почне мантри про " мишебратья", с.ки...А взагалі мовним питанням спекулюють лишень ватноголові прихвостні х.йла.
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+3
-2
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 19:36
Ну, тварини русолишньохромосомні, в атаку! Вас час настав відробляти ольгінсько- криваво- пуйловські рублі!
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+4
-3
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:38
Кому ты, сэлюк, потрибэн, щоб тэбэ атакувалы? :)
Ответить
+2
-6
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 19:41
Поп Гапон, сэлюк якраз Ти, вырвавшийся через КПП и получающий соцпомощь , кормилец ты наш
+5
-2
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:44
Ааа, Просто Какашин, поздравляю с очередным клоном, отлично замаскирован был :)
+1
-5
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 19:46
Скрепоносный, у тебя ещё мания предложения
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 19:44
Во Олексиных лишнехромосомных набежало
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:21
Заказал дизайнерский вертикальный радиатор и жду когда приедет. Дорогие они, а надо на 24 кв.м. на комнату.
Ответить
+1
-5
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:22
панорамное остекление?
Ответить
0
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:23
Ага
+1
-4
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:27
Холодно будет. Ставь лучше конвектор в пол прямо под панорамой на всю ширину.
0
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 20:02
Да, так и делаю, но большая комната и надо на комнату ещё радиатор. Нашёл один вариант, он идёт секционные. А под окно заказал 2000 на 230 на 65, который монтируется в пол.
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 20:04
Спасибо!
0
-2
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:17
С какого перепугу Кремень решил, что судьи обязаны по мове ботать? Они не торгаши, не медики и не учителя, спожывачив нэ обслуговують, так с какого йуха им 30 статью шить?
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+2
-7
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.02.2021 в 19:34
Вопрос не в том, что судья не говорил на Мове, а в том, что он за Мову наказал жёлтой карточкой.
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+3
0
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:40
Я вообще не верю, что такое реально. Как бы потом это в рапорте было записано? "Разговаривал по украински"? Так правилами вроде бы не запрещено, за что карточка-то?
+1
-4
avatar
Drovko (Lviv)
22.02.2021 в 19:34
Ти зовсім ідіот? Мова йде про те, що це певно тільки в нашій країні такий маразм може бути, коли тренера карають жовтою карткою за те, що він хотів , щоб до нього зверталися державною (рідною) мовою. Ніде у світі такого немає...Так за що тоді жовта?
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+3
0
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:43
Ох ты ж тупа сэлючня. "Нидэ в свити"? Та хотя бы в Ирландии местные бьются с англичанами, но ни одному тэлэпню в голову даже не приходит отказываться от английского!
0
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:09
Любви вам всем! Будьте счастливы в покаянии!
Ответить
0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:07
Арбузная семечка
Ответить
0
-3
sergkir
22.02.2021 в 18:54
Ответственный по языку))) Ппц круче маразма я ещё не видел и не слышал.И теперь он хочет от Павелко получить денег!
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+4
-7
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Динамо-машина (Киев)
22.02.2021 в 19:01
Ты сам маразм, правильно, что есть люди, которые следят за выполнением закона "об украинском языке"!
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+5
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 19:08
Парни, не обижайте друг друга! Будьте вежливые!
+1
-2
sergkir
22.02.2021 в 18:53
Пока его команда проигрывает Шумский решил попиариться хотя бы!
Ответить
+1
-5
download1 (huyersk)
22.02.2021 в 18:51
Шумскому повага, за те що звернув на це увагу
Ответить
+3
-3
ukatan (Харьковская обл.)
22.02.2021 в 18:57
Краще б він звернув увагу на те що головний тренер збірної України з футболу розмовляє мовою країни-агресора. Чому у цьому випадку пан Кремінь мовчить? Згори треба починати, згори!
Ответить
+2
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
22.02.2021 в 19:07
Справа не в тому хто на якій мові розмовляє. Справа в повазі до мови співрозмовника.
+2
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.02.2021 в 19:09
Это разные ситуации. Шевченко всегда поёт гимн Украины и пока что не давал повода называть себя ватой. И заставить его не имеют права, он не в сфере обслуживания работает и украинский язык не притисняет. А вот давать жёлтую карточку за Мову и говорить, что на арбитра давят, то это чистый беспредел!
+4
-1
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 19:21
Шевченко владеет акциями российских компаний, которыми с ним рассчитывался Абрамович. Понятно, скандалы Шеве не нужны, вот он исправно и гимн спивает, и вышиванку носит, лишь бы его российские активы в тишине лежали.
+1
-4
янковский ян (Запорожье)
22.02.2021 в 18:43
Могу предположить что в этой зарубе судьи проиграют
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 19:30
Не суддз, а лишньохромосомні виродки, цікаво скільки бабла отримав за перемогу тридварас Капієвскій від Засухи за пабєду, і сколько отстєгнул Крівасосаму?
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+2
-1


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