Favbet-лига. Олимпик 0:2 Днепр-1. Хорошо, что не разгром

В состав "Олимпика" вернулся Макс Тейшейра, которого не было даже в заявке против "Динамо". Там же не оказалось Каргбо и Бенито - первый с "Днепром-1" вышел в старте, второй начал игру со скамейки запасных. Позицию левого защитника ситуативно из-за дисквалификации Ореста Лебеденко вынужден был закрывать Игорь Снурницын.

Игорь Йовичевич же, как мы и предполагали в анонсе на этот матч, решил ничего не менять в выигрышном варианте состава и снова доверился тем же одиннадцати исполнителям с первых минут, что и против "Ингульца". И они не подвели, с первых же минут основательно прижав "Олимпик" к его воротам. Открывать счет мог Логинов, который откликнулся на навес с углового уже в дебюте. Мяч прошел немного выше ворот после удара защитника днепрян головой. Затем его партнер по центру Дуглас наносил похожий удар при подаче с левого фланга - мяч приняла на себя штанга. В обоих моментах игроки "Днепра-1" оказывались в одиночку во вратарской площадке соперника. Наконец, Довбик со штрафного едва не сломал перекладину и он же, находясь на углу вратарской, не попал в створ их убийственной позиции.

После ударного отрезка в дебюте давление "Днепра-1" серьезно уменьшилось, вернее "Олимпику" удалось выровнять поединок за счет контроля мяча и своевременного прессинга. Да и угловых у ворот Чекотуна больше в первом тайме не было, как и число нарушений правил со стороны подопечных Игоря Климовского уменьшилось. Грубо въехал Политыло в ноги Пихаленку в центре поля, но в том эпизоде желтая карточка - это был необходимый максимум, которым арбитр "наградил" капитана дончан.

В перерыве наставники не сделали замен, но где у хозяев было тонко, там все же и порвалось. Очередной стандарт, безобидная подача Пихаленка и скидка Дугласа, но Драмме, почему-то, решил помочь Чекотуну и срезал мяч в свои ворота. Естественно, "Олимпику" пришлось атаковать, чем оголять центральный плацдарм. Этим наиболее интенсивно пользовался тот же Пихаленок, который в середине второго тайма превратился в ключевую фигуру "Днепра-1" в вопросах креатива.

В концовке гости действовали по счету и в то же время практически нивеллировали опасность у своих ворот со стороны соперника. Даже опасных подходов к воротам Юрчука у "Олимпика" не было, что уж говорить о финальном навале. Ну а днепряне забили еще раз - Когут нашел пасом Булецу, Сергей развернулся и пробил точно в дальний угол. Эффектная точка в матче!

Вторая кряду "сухая" победа позволила "Днепру-1" выйти уже на десятое место, поднявшись с последнего. "Олимпик" же после двух кряду поражений уже восьмой с пятиочковым отставанием от "Колоса", который идет пятым.

Олимпик - Днепр-1 0:2 (0:0)

Гол: Драмме (50 авт.), Булеца (88)

Олимпик: Чекотун, Пасич, Драмме, Снурницын, Зотько, Бабенко, Альваренга (Таллес 81), Хамелюк (Завийский 60), Политыло, Тейшейра (Бенито 60), Каргбо.

Днепр-1: Юрчук, Тэйлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Пихаленок (Ди Франко 76), Когут, Игнатенко, Назаренко (Булеца 69), Чуже (Цуриков 76), Довбик (Хобленко 89).

Предупреждения: Политыло (45+2), Зотько (65), Бенито (90+2) - Игнатенко (45+2)