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Луческу: Шахтер очень старался подписать Роберта Левандовски, но он предпочел Германию
Было бы интересно посмотреть на поляка в УПЛ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который в свое время долго и плодотворно поработал с "
- Правда ли, что много лет назад "Шахтер", был первым иностранным клубом, который хотел подписать Роберта Левандовски?
- Да, это правда. Мы сразу поняли, что Роберт Левандовски был исключительным игроком. Мы хотели купить его, потому что считали, что это будет отличный трансфер. Это было, конечно, еще до того, как он перешел в "Боруссию" Дортмунд. Мы очень старались подписать его, но ничего не получилось, потому что футболист просто предпочел поехать в Германию.
- Сожалеете, что лучший футболист мира сегодня не перешел под ваше крыло?
- Нет, такой подход ничего не даст. Мне очень приятно, что Роберт так прекрасно развился. Я не только тренер, но и футбольный болельщик. Приятно видеть, насколько он продвинулся, насколько фантастическим он стал. У меня нет проблем с тем, что он не пришел к нам. Самое главное, что у него получилась суперкарьера. С другой стороны, в "Шахтере" мы также воспитали многих великих игроков, например, из Бразилии, которые достигли международного уровня. В этом плане нам есть чем гордиться.
- Вам не удалось заполучить Роберта, но в вашей команде был Мариуш Левандовски.
- Очень хороший футболист! Целеустремленный, с хорошим пониманием тактики, он полностью заслуживал доверия. Я его очень любил и ценил. Я помню, что в финале Кубка УЕФА против "Вердера" он сыграл очень хороший матч.
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