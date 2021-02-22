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Тотовицкий: Как можно было в судей что-то бросать? Они же люди

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики Динамо снова отличились

Тотовицкий: Как можно было в судей что-то бросать? Они же люди

Новина українською

Хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий в интервью ТК "Футбол" прокомментировал поведение болельщиков киевлян в матче 15-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Когда болельщики начал кидаться льдом в судей, это характеризует людей. Как можно было в них что-то бросать? Они же люди.

Так долго играли без зрителей и тут начать бросаться снежками... Это, в первую очередь, неуважение к футболистам и судьям", - высказался Тотовицкий.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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Просто Квашин (Харьков)
22.02.2021 в 22:07
Про сніг він сказав.... А те що ЛЮДИНУ покарали за те, що в Україні вона бажає спілкуватись українською в себе вдома... Чого мовчить цей лукавий....
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.02.2021 в 21:30
Господарям поля в матчі треба зарахувати поразку за не прибраний сніг.
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+2
0
Хиденг (Днепр)
22.02.2021 в 21:16
"Долой предрассудки! Женщина - она тоже человек!"(с)
Ответить
+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.02.2021 в 21:31
Катя М.?
Ответить
+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.02.2021 в 21:46
олексин М.
+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.02.2021 в 20:56
Морализует тот, чьи земляки (наверняка и родственники) убивают украинцев на Донбассе...
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+3
-6
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
22.02.2021 в 21:17
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+3
-3
avatar
Siren05 (Мариуполь)
22.02.2021 в 21:21
Ти що, з глузду з'їхав? Тотовицкий с ровенской области, україномовний. Убеждаюсь в который раз, какой неадекват этот Какашин...
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+2
-4
Tenma7 (Чернигов)
22.02.2021 в 21:22
Ты под наркотой? Он в ровненской области родился. Земляки убивают несомненно, но не украинцев, а руснявое гумно
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+3
-4
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Просто Квашин (Харьков)
22.02.2021 в 21:49
...наркоша, не меряй всех по себе... а то поймаю, уши надеру гамадрил...
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-2
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Просто Квашин (Харьков)
22.02.2021 в 21:48
так он всю жизнь там тусил.... ...родственников - вычеркиваем... (хотя может он уже там завел ???)
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0
-2


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