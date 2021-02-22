Тотовицкий: Как можно было в судей что-то бросать? Они же люди

Хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий в интервью ТК "Футбол" прокомментировал поведение болельщиков киевлян в матче 15-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Когда болельщики начал кидаться льдом в судей, это характеризует людей. Как можно было в них что-то бросать? Они же люди.

Так долго играли без зрителей и тут начать бросаться снежками... Это, в первую очередь, неуважение к футболистам и судьям", - высказался Тотовицкий.