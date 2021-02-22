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Тотовицкий: Как можно было в судей что-то бросать? Они же люди
Болельщики Динамо снова отличились
Хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий в интервью ТК "Футбол" прокомментировал поведение болельщиков киевлян в
"Когда болельщики начал кидаться льдом в судей, это характеризует людей. Как можно было в них что-то бросать? Они же люди.
Так долго играли без зрителей и тут начать бросаться снежками... Это, в первую очередь, неуважение к футболистам и судьям", - высказался Тотовицкий.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (11)
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