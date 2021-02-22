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Матвиенко: Я уже не знаю, какая у меня позиция
Главное - играть
Защитник "
"Я уже не знаю, какая у меня позиция. Главное, что я играю и команда побеждает. Мне везде комфортно на поле, главное - играть", - добавил Матвиенко.
Напомним, что в нынешнем сезоне Матвиенко провел за "горняков" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:ТК Футбол
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