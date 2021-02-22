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УАФ проверит высказывания президента Ингульца и голкипера Руха
15-й тур вышел очень эмоциональным
Комитет по этике и честной игре УАФ проверит отдельные высказывания, сделанные по итогам 15-го тура
В частности, будет проведена проверка высказываний президента "Ингульца" Александра Поворознюка и голкипера "Руха" Александра Бандуры.
Напомним, что Поворознюк после матча с Ворсклой раскритиковал судейство и заявил, что в УПЛ не дают судьям взятки только 4 клуба – "Шахтер", "Динамо", "Ингулец" и "Днепр-1".
Бандура резко отреагировал на своей удаление в матче с "Шахтером", однако затем принес извинения.
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