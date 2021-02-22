Палкин: Уверен, что на матче с Маккаби болельщиков будет намного больше

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин поделился мнением об игре с "Рухом", возвращении болельщиков на трибуны и противостоянии с "Маккаби".

– Сергей Анатольевич, как вам игра с "Рухом" (2:0)? Удивили ли чем-то команды?

– Прежде всего меня удивило то, что были болельщики. Долгое время мы их не слышали, не видели, и настроение было очень хорошее. Даже как-то необычно, когда слышишь поддержку команды. Для нас это самое главное! Еще и плюс победа – день вдвойне удался. А по поводу игры хочу сказать, что мы полностью ее контролировали. У команды хорошее настроение после такого результата. Думаю, будет еще лучше перед вторым матчем с "Маккаби". Ребята показали красивый атакующий футбол, молодцы.

– Болельщики придут и на матч с Маккаби". Насколько это будет мотивировать команду выиграть и пройти в 1/8 финала?

– Думаю, для наших футболистов тоже, по большому счету, необычный день, потому что за долгое время они услышали и увидели поддержку. После игры подошли и поаплодировали болельщикам, которые пришли. При всем том, что погода достаточно плохая, болельщики – молодцы. Я думаю, они также соскучились, и уверен, что на матче с "Маккаби" их будет намного больше. Поддержка болельщиков на самом деле очень важна. Когда возвращается тот футбол, который мы привыкли видеть, это совсем другое чувство. Думаю, оно даст намного больше мотивации, чем игра при пустых трибунах, как обычная тренировка или товарищеский матч.

– Вспоминая первый поединок с "Маккаби" ТА, удивила ли вас чем-то команда Патрика фон Лиувена, ранее возглавлявшего академию "Шахтера"?

– Во-первых, перед игрой я беседовал с генеральным директором "Маккаби". Они очень довольны работой Патрика как с академией, так и с первой командой, с позитивом относятся к его работе и, думаю, однозначно предложат новый контракт. Если смотреть по футболу, то его команда в самом деле выглядит очень дисциплинированно, хотя нет суперзвезд с точки зрения индивидуальной работы. Как команда "Маккаби" выглядит очень солидно, хорошо, в каких-то ситуациях соперник даже доминировал. При этом мы контролировали большую часть игры – ребята моментами показывали очень хороший, шикарный футбол.