Луческу: Шабанов и Русин в Легии - это не ссылка для игроков, которые не нужны Динамо

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о переходе в аренду в польскую "Легию" защитника Артема Шабанова и форварда Назария Русина.

- Мы не отправляли в "Легию" игроков, от которых хотим избавиться. Это совершенно не так. Пожалуй, они еще не сказали последнее слово в "Динамо". Конечно, неизвестно, как будет развиваться эта ситуация, но я хочу четко подчеркнуть: это не ссылка для игроков, которые не нужны "Динамо". Напротив, мы надеемся, что выступления в "Легии" нам очень помогут.

- Не могли бы вы рассказать о них подробнее с тренерской точки зрения?

- Шабанов - хороший защитник. Он умеет конструировать действия, отлично играет головой, у него большой опыт. Он сыграл много хороших матчей, например, в Лиге чемпионов против "Барселоны".

- Честно? Я не хотел отпускать его, но игрок очень и очень хотел перейти в "Легию". Повторяю: дело не в том, что он здесь никому не нужен, но его уход в какой-то мере связан с нынешней философией "Динамо", которое также на позиции Шабанова омолаживает команду. Сейчас "Динамо" уделяет большое внимание продвижению игроков академии, я могу назвать имена тех, кто недавно покинул академию и уже входит в основную команду. И Шабанов хотел играть, играть как можно больше... Это одна из главных причин, почему он продавливал свой переход в "Легию".

- Но идет дискуссия о том, что с ним будет летом. Непонятно, кто это будет решать. Возможно ли его возвращение в "Динамо" по окончании сезона?

Возможно. Однако я не могу сейчас предсказать, как это будет происходить. Какой будет у нас кадровая ситуация, придет или уйдет кто-то, каковы будут потребности на этой позиции. Еще нужно посмотреть, как Шабанов проявит себя в "Легии". Я не исключаю его возвращения, но если ему хорошо в Варшаве, если он захочет там остаться, я не буду принуждать его вернуться.

- Назарий Русин , расскажите о нем…

- На мой взгляд, это большой талант. В "Динамо" играть ему еще рановато. Тем более у него недавно была травма ключицы, из-за которой он замедлился в прогрессе.

Но у него есть навыки! Во-первых, он очень быстр. Мне кажется, что польский чемпионат ему подходит. Когда я смотрю на его особенности и на то, как играют в Польше, я думаю, что это трансфер может сработать и принести пользу и "Легии" и игроку.