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Языковой скандал: четвертый арбитр матча Львов - Колос намерен обратиться в суд за клевету

Премьер-лига
(3 голосов)

Страсти накаляются

Языковой скандал: четвертый арбитр матча Львов - Колос намерен обратиться в суд за клевету

ФК Олександрія

Новина українською

Продолжает развиваться ситуация с языковым скандалом, который вспыхнул на матче 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос".

Напомним, что на 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру "Львова" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.

Комитет по этике и честной игре УАФ инициировал проверку по этому инциденту.

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Судьи матча уже написали пояснения эпизода в комитет арбитров. Эти документы теперь идут в КДК. По словам арбитров, предупреждения Шумский получил за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии в течение игры.

Также, по информации телеграм-канала "Бомбардир", четвертый арбитр матча Николай Кривоносов планирует обратиться в суд за клевету после инцидента с Шумским.

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В статье: ФК Львов Николай Кривоносов Колос (Ковалевка) Виталий Шумский
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (21)
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Acsakal (Kharkov)
22.02.2021 в 23:40
Цікаво: а пояснення вони якою мовою написали?І якою мовою він буде писати позов до суду? Чи сподівається, що позив замість нього напишуть адвокати таки державною?
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0
0
Исследователь
22.02.2021 в 23:19
"Шум с кого" с клоуна, который хочет любыми способами продержаться у руля, хотя на выходе будет ноль без палочки. А гонору выше крыши. Як що мозоку нема, то певно цінуйте та пишайтеся з нього.
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0
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
22.02.2021 в 22:58
Есть доказательства - Кривоносова к стенке, нет доказательств - Шумского. И инцидент будет исчерпан Хорошо ещё, что ни один из них не чернокожий, попахивало бы сразу двумя статьями...
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 22:35
Воно , кривоносе, думає, що зможе безкарно після цього ''судити"? Так фани, не кажучи вже про пересічних вболівальників, його бігом культурно))) за порєбрік відправлять, при чому відповідно його прізвищу
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+4
-2
sergkir
22.02.2021 в 22:36
А ты всё Петросяна с себя строишь?
Ответить
+4
-4
sergkir
22.02.2021 в 22:37
А ты тут типа Петросян?
Ответить
+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 22:39
А ты тут типа заикаешься?
Ответить
+3
-3
sergkir
22.02.2021 в 22:43
Я спросил строишь или это ты и есть?
+1
-3
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 22:44
Секир, заканчивай курить, тебе по делу написали)))
+1
-1
sergkir
22.02.2021 в 22:30
Я и не сомневался, что это где то так и было. Просто видел послематчевое вью этого перепуганного горе-тренера. Глазки бегают, несёт такую чушь!
Ответить
+3
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 22:31
Кріваносав, пєрєлогінься!!!
Ответить
+4
-3
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 22:32
Неправда, он чушь не нес, вiн нiс якусь несенитницю :)
Ответить
+4
-6
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 22:30
Бідний судєйка Кріваносав буде відстоювати свою чєсть...Фу, гівно Павелкінсько- луччівське...
Ответить
+3
-6
trafalgar (Запорожье)
22.02.2021 в 22:25
_
Ответить
0
0
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 22:16
Дичь творит, а потом за мову прячется? От же рагуля!
Ответить
+6
-6
efim423 (odessa)
22.02.2021 в 22:36
дичь творят судьи , и потверждению этого есть куча примеров , этим шакалам указали на каком языке общатся , вот они заскулили
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+3
-4
Oлeкcин (Н.)
22.02.2021 в 22:37
Ждем аудиозапись переговоров, тогда точно и узнаем.
+4
-3
sergkir
22.02.2021 в 22:48
Борец за справедливость ты чего на мове агрессора балаболишь?
+1
-3
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 22:52
Секир, балаболят у тебя в условном Курахово, а здесь тебе разговаривать учат)))
+2
-1
sergkir
22.02.2021 в 22:55
Доктор лошадь будет менЕ) учить? Ты сам то поучись
+1
-3
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 23:02
Секир, в Курахово про Т9 не слышно?)))
+2
-1


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