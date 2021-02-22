Языковой скандал: четвертый арбитр матча Львов - Колос намерен обратиться в суд за клевету

Продолжает развиваться ситуация с языковым скандалом, который вспыхнул на матче 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос".

Напомним, что на 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру "Львова" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.

Комитет по этике и честной игре УАФ инициировал проверку по этому инциденту.

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Судьи матча уже написали пояснения эпизода в комитет арбитров. Эти документы теперь идут в КДК. По словам арбитров, предупреждения Шумский получил за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии в течение игры.

Также, по информации телеграм-канала "Бомбардир", четвертый арбитр матча Николай Кривоносов планирует обратиться в суд за клевету после инцидента с Шумским.