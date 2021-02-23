Йовичевич: Это тренерская мечта - иметь 21 довольного футболиста, которые у нас есть

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич подвел итог матча 15-го тура УПЛ против "Олимпика" (2:0).

- Важный матч и важные три очка. Хочу поздравить ребят за игру. Они очень хорошо адаптировались к условиям, поняли, что на таком поле красиво играть невозможно, и упростили свои действия. Они восприняли то, что мы говорили во время анализа и подготовки к игре, были терпеливыми и готовыми к самопожертвованию друг за друга. Важными были такие компоненты как подбор и стандарты. Победа даст нам импульс, и мы с хорошим настроением возвращаемся в Днепр.

- В двух матчах серьезную угрозу составляли стандарты в исполнении ваших игроков?

- Да, мы достаточно работаем над стандартными положениями. Этим сектором занимается Юрий Беньо. Сегодня это снова сработало. Стандартные положения тем более важные против команды, которая умеет играть в футбол, комбинирует с коротким и средним пасом. У них Политыло является ключевым игроком, постоянно открывается между линиями; у них опасные фланговые игроки и вообще очень хорошая команда. Но сегодня получился хороший "Днепр-1" и заслуженно победил.

- Сергей Булеца признался, что чувствовал, что забьет, и ребята также ему об этом говорили. Вы знали об этом?

- Нет, не знал. Но то, как он работал на сборах и особенно последнюю неделю - это просто Божья награда! Пусть помнит, как он тренировался эту неделю, и таких моментов будет много.

- Очень важно, когда игрок, не попадает во второй раз подряд в стартовый состав, выходит на замену и забивает...

- Это тренерская мечта - иметь 21 довольного футболиста, которые у нас есть. Плюс три футболиста, не попали в заявку: Сафронов, Билл и Ярмолюк - все тренируются с хорошим настроением и добавляют конкуренции. Те, кто не выходят, дают также позитив коллектива. У нас впереди много матчей, и они могут помочь команде. Все важны и помогут выполнению наших целей.

- В ближайших матчах на своем стадионе команде наконец поможет еще один игрок. Ожидаете возвращения болельщиков?

- Да, мы каждую победу посвящаем болельщикам. Очень трудно и грустно играть, когда нет никого на трибунах. Будто играешь товарищеский матч, и заставляешь себя действовать через не могу. Болельщики добаляют сил и вдохновения, и мы приглашаем их на матчи. Очень ждем зрителей на трибунах!

Меня радует, что наша оборона своей надежностью дает свободу в атаке. Второй матч подряд мы не пропускаем, и это после первой части, когда мы пропустили больше всего. Это дает нам дополнительную мотивацию работать.