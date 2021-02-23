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Будем разбираться: Климовский рассказал о проблемах Олимпика во втором тайме матча с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй тайм олимпийцы провалили

Будем разбираться: Климовский рассказал о проблемах Олимпика во втором тайме матча с Днепром-1

olimpik.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский подвел итог матча 15-го тура УПЛ против "Днепра-1" (0:2).

"Днепр-1" создал много проблем в первом тайме. Мы вроде контролировали игру, создавали моменты. Во втором тайме не узнал команду, ничего не получалось. Надо что-то делать, потому что второй тайм очень огорчил.

В чем причина? Какая-то самоуверенность. Вроде играем в первом тайме, а потом выходим во втором... Надо разобраться", - отметил Климовский.

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В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1 Игорь Климовский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.02.2021 в 00:39
ОД где вы набрали этих легионеров а наши пацаны сидят на скамейках --как говориться оптом дешевле на Одесском базаре
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