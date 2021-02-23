Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будем разбираться: Климовский рассказал о проблемах Олимпика во втором тайме матча с Днепром-1
Второй тайм олимпийцы провалили
olimpik.com.ua
Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский подвел итог
"Днепр-1" создал много проблем в первом тайме. Мы вроде контролировали игру, создавали моменты. Во втором тайме не узнал команду, ничего не получалось. Надо что-то делать, потому что второй тайм очень огорчил.
В чем причина? Какая-то самоуверенность. Вроде играем в первом тайме, а потом выходим во втором... Надо разобраться", - отметил Климовский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Favbet-лига. Олимпик 0:2 Днепр-1. Хорошо, что не разгром
- Источник: Шевченко может вызвать в сборную защитника, который три года отыграл в России
- Десна обратилась с письмом в УАФ касательно расистского скандала
- Цыганков забивает и догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
23.02.2021 в 00:39
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...