Будем разбираться: Климовский рассказал о проблемах Олимпика во втором тайме матча с Днепром-1

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский подвел итог матча 15-го тура УПЛ против "Днепра-1" (0:2).

"Днепр-1" создал много проблем в первом тайме. Мы вроде контролировали игру, создавали моменты. Во втором тайме не узнал команду, ничего не получалось. Надо что-то делать, потому что второй тайм очень огорчил.

В чем причина? Какая-то самоуверенность. Вроде играем в первом тайме, а потом выходим во втором... Надо разобраться", - отметил Климовский.