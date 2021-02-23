Символическая сборная 15-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Довольно предсказуемым, без сюрпризов получился 15-й тур украинской Премьер-лиги. Ничью "Динамо" и "Десны" нельзя назвать неожиданной. Все к ней и шло. Другие же фавориты взяли свои очки, а "Александрия" даже разгромила своего соперника, "Минай" вдруг посыпался. "Шахтер" малыми силами справился с "Рухом" и продолжает преследовать "Динамо".

ВРАТАРЬ

Евгений Волынец ("Колос" Коваливка).

Репутацию главного специалиста по пенальти в УПЛ заработал Волынец, и действительно, великолепно голкипер "Колоса" справляется с одиннадцатиметровыми и имеет отменную реакцию. Но не только за это его ценят в коваливской команде, в матче со "Львовом" Евгений справился с четырьмя ударами в створ своих ворот, грамотно руководил обороной, сохранил свои ворота "сухими" и стал одним из героев встречи.

ЗАЩИТА

Йонас Тамм ("Десна" Чернигов).

Постоянное давление киевлян на ворота черниговцев могли сломить многие упорядоченные защитные редуты, а "Десна" выдержала. Выдержала во многом благодаря Тамму, центрбек часто оказывался в нужное время в нужном месте, подстраховывал партнеров и разряжал обстановку. В конце встречи "северяне" все же пропустили, но вины в неоднозначном пенальти у эстонца нет.

Павел Полегенько ("Десна" Чернигов).

Еще один герой центрального противостояния в туре, однако, в отличие от Тамма, не только в обороне отметился Полегенько. Павел совершил несколько показательных скоростных проходов по правому флангу, делал острые передачи и не давал "Динамо" полностью взять контроль над игрой.

Дуглас (СК "Днепр-1").

Днепряне вполне комфортно чувствовали себя в Киеве на стадионе "Динамо". "Олимпик" выступал номинальными хозяевами, и лишь периодически тревожили гостей. А когда приходилось совсем сложно, Дуглас делал все возможное для спокойствия в обороне "Днепра-1". Особо стоит отметить четкие действия опытного бразильского защитника при стандартных ситуациях, у своих ворот и у ворот соперника.

Виктор Корниенко ("Шахтер" Донецк).

22-летний защитник "горняков" возвращается в основу и доказывает свою полезность команде, словно утверждая: – Я всерьез претендую на постоянное место в списке основных игроков "Шахтера". Один из самых активных футболистов встречи с "Рухом", Корниенко великолепно смотрелся на левом фланге: вот его видно при обороне собственных ворот, и через мгновение Виктор участвует в атаке на ворота львовян.

ПОЛУЗАЩИТА

Майкон ("Шахтер" Донецк).

Во втором тайме бразилец заменил Степаненко, связал игру в центре поля и добавил креативности. Тарас допустил несколько ошибок, Майкон на этом фоне выглядел более надежно. Еще и пенальти удалось забить джокеру Каштру, счет стал 2:0, что окончательно сломило сопротивление соперника.

Кирилл Ковалец (ФК "Александрия").

Несмотря на то, что Ковалец не забил в ворота "Миная", именно его можно считать главным творцом крупной победы "горожан". Во-первых, голевой пас на Лучкевича отдал Кирилл, когда счет был открыт. Затем во второй голевой атаке взял непосредственное участие. И вообще, настоящая "светлая голова" александрийцев Ковалец, дирижер наступательных комбинаций и основная движущая сила.

Павел Ориховский ("Колос" Коваливка).

Единственный дубль в туре на счету Ориховского. Особенно важен первый гол, после навеса с углового головой забил Павел. Впрочем, и второй мяч, реализовав пенальти, Ориховский показал свой настрой на игру. Отметим удачные действия Павла в средней части поля – отборы и переход от обороны к атакам.

Марлос ("Шахтер" Донецк).

Приятно видеть очередное возвращение Марлоса. После определенного спада в прошлом году, один из лидеров "Шахтера" снова показывает прекрасный футбол, его техника и работа с мячом - украшение УПЛ. Теперь Марлос уверенно смотрится в центре полузащиты (что актуально и для сборной Украины), что доказывает его голевая передача, когда "горняки" открыли счет в поединке с "Рухом".

НАПАДЕНИЕ

Аллахьяр Сайядманеш ("Заря" Луганск).

19-летний иранский форвард настоящая находка для луганчан. Неудержимый, физически крепкий и всегда нацеленный на ворота соперника. "Мариуполю" пришлось очень непросто с ним. Аллахьяр из каждого момента старается выжать максимум, берет игру на себя, когда необходимо, пробивает по воротам, и одновременно играет на команду.

Ника Ситчинава ("Ингулец" Петрово).

Второй мяч "Ингульца" забил Ситчинава и во многом этот гол стал показательным. Игрок без устали ищет возможность для обострений, обыгрывает оппонентов (в моменте с забитым голом обыграл опытного Яворского) и пробивает по воротам. Хотя начал матч с "Ворсклой" Ситчинава не лучшим образом, допустил несколько ошибок и получил желтую, но затем набрал ход и полностью компенсировал прошлые огрехи.

ТРЕНЕР

Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов).

После матча наставник "северян" сказал, что его команда хорошо готова физически и не уступала динамовцам в атлетическом плане. А это уже многое и, как оказалось, достаточно для положительного результата в дуэли с лидером. Достойное сопротивление "Десна" оказала киевлянам, воспользовалась их слабыми сторонами (после тяжелого матча с "Брюгге"), не позволила развернуться в полной мере. А еще черниговцы здорово действовали на взаимных подстраховках.