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Булеца - о голе в ворота Олимпика: Почувствовал момент, когда можно было прокинуть

Премьер-лига
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Хавбек днепрян доволен победой

Булеца - о голе в ворота Олимпика: Почувствовал момент, когда можно было прокинуть

фото - СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник СК "Днепра-1" Сергей Булеца поделился впечатлением после победы над "Олимпиком" в 15-м туре УПЛ (2:0). Хавбек днепрян отличился забитым голом.

"Забитый гол? Почувствовал момент, когда можно было прокинуть. Оставалось только бить.

Всегда хочется играть. Ни на кого не обижаюсь, нужно доказывать.

Настроение в команде классное. Будем стараться дальше радовать болельщиков, идти вперед", - сказал Булеца.

Напомним, что после 15-ти туров в турнирной таблице Премьер-лиги СК "Днепр-1" находится на 10-м месте, набрав 14 очков.

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В статье: СК Днепр-1 Сергей Булеца
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Источник:
ТК Футбол

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