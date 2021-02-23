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Булеца - о голе в ворота Олимпика: Почувствовал момент, когда можно было прокинуть
Хавбек днепрян доволен победой
фото - СК Днепр-1
Полузащитник СК "Днепра-1" Сергей Булеца поделился впечатлением после победы над "Олимпиком" в 15-м туре УПЛ (2:0). Хавбек днепрян отличился забитым голом.
"Забитый гол? Почувствовал момент, когда можно было прокинуть. Оставалось только бить.
Всегда хочется играть. Ни на кого не обижаюсь, нужно доказывать.
Настроение в команде классное. Будем стараться дальше радовать болельщиков, идти вперед", - сказал Булеца.
Напомним, что после 15-ти туров в турнирной таблице Премьер-лиги СК "Днепр-1" находится на 10-м месте, набрав 14 очков.
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