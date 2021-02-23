Булеца - о голе в ворота Олимпика: Почувствовал момент, когда можно было прокинуть

Полузащитник СК "Днепра-1" Сергей Булеца поделился впечатлением после победы над "Олимпиком" в 15-м туре УПЛ (2:0). Хавбек днепрян отличился забитым голом.

"Забитый гол? Почувствовал момент, когда можно было прокинуть. Оставалось только бить.

Всегда хочется играть. Ни на кого не обижаюсь, нужно доказывать.

Настроение в команде классное. Будем стараться дальше радовать болельщиков, идти вперед", - сказал Булеца.