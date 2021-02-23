Форвард СК Днепр-1: С Олимпиком играли в равных условиях

Нападающий СК "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал победу над "Олимпиком" в 15-м туре УПЛ (2:0).

- Игра сегодня получилась непростой. Здесь сказались и погодные условия, и качество поля, ведь вчера здесь киевское "Динамо" играло с "Десной", и команды газон в определенной степени прибили. Но ничего страшного, мы с соперником играли в равных условиях, поэтому на первый план вышли бойцовские качества и мотивация каждого футболиста.

Перед матчем нам сказали выйти на разминку и почувствовать поле. Если бы оно позволяло нам действовать в нашем присущем стиле, то есть контролировать мяч и вести игру, то это был бы план "А". Но поле не давало нам так сыграть, поэтому надо было действовать проще. Поэтому у нас на игру было два плана, и мы придерживались другого.

- В начале игры у тебя было несколько хороших моментов, чтобы отличиться голом. Что не получилось?

- Трудно сказать. В одном случае в перекладину попал, в другом с правой ноги бил... Надеюсь, что основные мои голевые моменты еще будут впереди, а сегодня главное, что команда победила. Поэтому все сейчас радуются.

- Булеца говорил, что чувствовал, что забьет, и ребята ему тоже об этом говорили. Так и было?

- Да, мы ему говорили, что "Олимпик" - это команда Сергея Булецы (улыбается), ведь он им уже забил или три, или четыре гола. Поэтому у него была двойная мотивация, поскольку этой команде он регулярно забивает и сам это чувствовал, - сказал Довбик.