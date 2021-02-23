Образовательное пространство LIFTA.SPACE стартовала: итоги марафона transformACTION 2021

Закончился образовательный онлайн-марафон NO LIMITS: transformACTION 2021. В течение 7 дней Екатерина Серебрянская, Алена Дальская-Латошевич, Татьяна Гринева, Дэвид Линч, Джим Багнола, Дэвид Аллен, Хариш Натараджан и другие спикеры распространяли новый подход к саморазвитию, обучению и профессиональному росту. Более 80 000 слушателей, 56 часов непрерывного развития - и это только начало работы нового образовательного пространства LIFTA.SPACE.

Бесплатный онлайн-марафон transformACTION 2021, первый масштабный ивент нового украинского проекта LIFTA.SPACE, с 15 до 21 февраля, объединил 50 спикеров из 7 стран мира и 80000 активных слушателей.

Формат проведения марафона позволил не только выбирать язык трансляции (украинский, английский, русский и жестовый), но и помог преодолеть барьеры между экспертами, которые выступали в течение ивента, и зрителями. Все это нашло отклик среди десятков тысяч участников марафона.

Визионер и основательница проекта Ирина Курочкина прокомментировала запуск платформы и марафона:

«Наша цель - не просто создать уникальное пространство для самореализации и саморазвития каждого, помогать исследовать новые возможности для роста и преодолевать внутренние и внешние барьеры, а изменить в целом подход и культуру несовершенной системы образования и развития настоящего. Мы - проект нового поколения, стирающий все лишние барьеры. Потому что возможно - все », - сказала Ирина.

Цель платформы LIFTA.SPACE - создать эко-систему онлайн-обучения, в которой не существует барьеров между профессионалами и теми, кто желает освоить новую профессию. Сегодня, когда инфо-поле похоже на бурный океан знаний, возможность выйти на контакт с теми, кто может на реальных примерах задать правильный вектор развития - бесценный шанс для профессионального и личностного роста.

Команда проекта выражает благодарность всем, кто присоединился к марафону. Реакция сообщества и заинтересованность спикеров доказывает, что лозунг NO LIMITS отражает реальную потребность аудиторию и указывает, что платформа выбрала на самом деле верный вектор своего развития.

Марафон NO LIMITS: transformACTION 2021 стал первым шагом на пути к созданию принципиально новой профессиональной среды для людей, стремящихся учиться и развиваться. Уже сейчас на платформе LIFTA.SPACE доступны курсы и интенсивы, которые помогут запустить трансформационные процессы в бизнесе и в жизни.

LIFTA.SPACE - новое digital-пространство роста, развития и приобретения профессиональных и личностных качеств. Проект — больше, чем база знаний. Это — экосистема, в которой каждый может получать, обмениваться и реализовывать свой профессиональный опыт. Комплексный подход к комплексному развитию человека.

Ирина Курочкина - основатель и управляющий директор Lifta.Space. Основатель и экс-СЕО международного маркетингового агентства Digital Chain (DC). 10 лет опыта в создании и управлении проектами. Эксперт комплексных маркетинговых коммуникаций — более 17 лет опыта. Более 16к реализованных проектов, 200 + комплексных креативных платформ, 200 + международных спонсорских комплексных разработок.