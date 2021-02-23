Павел Ореховский: Еврокубковая перспектива подхлестывает Колос

Нынешний состав "Колоса" из Коваливки трудно представить без 24-летнего полузащитника Павла Ореховского. Появившись в команде Руслана Костышина летом 2019 года, в канун ее дебюта в Премьер-лиге, новобранец сразу же пришелся ко двору. За полтора года выступлений в ней он внес немалый вклад в победы, позволившие "Колосу" добыть еврокубовую путевку. К этой цели сельский коллектив стремится и в текущем сезоне, входя в группу их соискателей. В очередном туре Ореховский дважды расписался в воротах "Львова" в выездном матче, что позволило занести в актив три очка.

- Раньше делать дубли приходилось? – первым делом интересуюсь у полузащитника коваливской команды.

- Да, было несколько раз. Два мяча забивал в Виннице, в декабрьском матче 1/8 финала Кубка Украины с "Нивой" (в нем "Колос" одержал победу с крупным счетом 4:0 – Прим. В.К.), а еще в играх за резервистов киевского "Динамо". А вот в рамках Премьер-лиги субботний дубль стал для меня первым.

- Первый ваш гол вызвал оживление и улыбки у тренерской скамьи. Неужто от того, что забивать головой вам несвойственно?

Почему же несвойственно? Я бы так не сказал. В конце минувшего сезона, например, головой забил мяч "Днепру-1". А почему мой гол в игре со "Львовом" вызвал такие улыбки возле тренерской скамьи, даже не знаю. Может быть, так оживленно радовались. Во всяком случае, специально об этом я не спрашивал.

- Ваш гол можно вполне занести в разряд самых эффектных в 15-м туре…

- Я так не думаю. Ничего такого осбенного в этом мяче не было. Я ведь не забил метров с тридцати-сорока или же в падении через себя. Обычный рабочий гол. На него наиграла вся команда, а в заключительной фазе хорошо подал в штрафную площадь "Львова" Богданов. Находясь к воротам спиной, я понимал, что если немного подрежу мяч и попаду в рамку, то он непременно залетит в сетку. Бил затылком – и забил. Хорошо, что с Божьей помощью это удалось.

- Ваш партнер по команде Андрей Богданов не только отличается нацеленностью на ворота, но и проявляет себя как умелый подносчик снарядов. После подачи, словно на блюдечке, его поблагодарили?

- Я Андрею сказал, что его передача была отличной. Он у нас всегда хорошо выполняет "стандарты", и момент с моим голом возник как раз после розыгрыша углового. Так что Богданову за эту подачу большая благодарность.

- Указание пробивать пенальти в случае его назначения было на предматчевой установке?

- Да. Именно моя фамилия была записана первой для исполнения одиннадцатиметрового. Кто значился вторым для пробития пенальти в случае моей замены я не видел.

- Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин после матча сказал о сопернике так: "Мы подготовились к этой игре, но немного побаивались "Львов". Оказалось, что не все так страшно, как ожидалось?

- Не сказал бы, что мы соперника слишком уж побаивались. Нет. Скорее, остерегались. А все потому, что у "Львова" достаточно быстрые нападающие, и эта команда играет в несвойственный футбол – так называемыми лонг-болами. Игроки атаки чаще играют за спину сопернику, и поэтому мы именно такого остерегались. К матчу готовились очень серьезно, разбирая львовскую команду тщательнейшим образом.

- Когда появилась уверенность, что победа уже в кармане?

- Когда на 95-й минуте Женя Волынец парировал пенальти – тогда и появилась. А до этого игра проходила в напряжении, у соперника в концовке при счете 0:2 тоже были моменты. Нужно было доиграть до конца. Когда же прозвучал финальный свисток, мы ощутили радость победы.

- Качество газона на "Арене Львов" как оценили бы?

- Для этого времени года – хорошее. Понятное дело, что газон в разгар февраля не такой, как летом или в благоприятную погоду, но все же его качество вполне приемлемо.

- После долгого перерыва был разрешен допуск зрителей на трибуны. Как вам подзбытые было ощущения?

- Очень приятно, что несколько сотен болельщиков пришло на этот матч. Они гнали в атаку команду-соперницу, привносили в игру определенный экстрим и добавляли темп. Теперь мы с нетерпением будем ожидать наших болельщиков в Коваливке. Насколько я знаю, на ближайшую игру должно приехать много поклонников "Колоса", которым будем очень рады.

- На сегодняшний день турнирное положение "Колоса" позволяет вновь замахнуться на попадание в еврокубковую зону. Этот факт подхлестывает?

- Разумеется. Мы и стремимся к этому. С каждым сыгранным матчем стараемся прибавлять в игре, становиться сильнее и подниматься в турнирной таблице.

- Чувство нереализованности от прошлогоднего участия в Лиге Европы у вас осталось?

- Думаю, что у команды оно еще есть. Мы понимаем, что могли пройти хорватскую "Риеку" и оказаться в следующем раунде еврокубкового розыгрыша. От того досадного поражения остался определенный осадок, поэтому хочеться как можно скорее завоевать право снова сыграть в Лиге Европы и вновь ощутить те же эмоции.

- Наверняка после матча в Риеке больше всего себя казнил Евгений Селезнев, не сумевший забить из выгодной позиции в заключительной его части?

- Пожалуй, да. Он очень хотел забить, но не получилось. После матча Евгений был крайне расстроен.

- За полтора года выступлений к "Колосу" вы уже привыкли?

- Конечно. Очень хороший коллектив, мы отлично общаемся и понимаем друг друга. В этом плане в "Колосе" нет никаких проблем.

- Многие специалисты связывают турнирную стабильность "Колоса" именно с дружной атмосферой в коллективе.

- Так и есть. Все это благодаря тому, что все общаются между собой, и у нас нет никаких разделений по возрасту, понятиям или еще по каким-то критериям отбора. Мы дружны, словно одно целое.

- Как работается под руководством Руслана Костышина?

- Хорошо. Акцент в работе делается на физическую подготовку, много времени уделяется также тактике и стандартным положениям. У нас нет такого, чего бы мы не отрабатывали.

- Кто "болеет" на трибунах за Павла Ориховского?

- Мои близкие и любимая девушка по имени Александра. На матчи обычно приезжают родители и много друзей. Я ведь сам из расположенной по соседству Житомирской области, поэтому в Коваливке всегда есть мои персональные болельщики.

- Когда у стадиона к вам подходят болельщицы, желающих взять автограф или сделать совместное селфи, ваша девушка не ревнует?

- Нет-нет. Александра знает, что она у меня одна-единственная и родная. Мы с ней вместе уже столько лет!

Фото - ФК "Колос", ФК "Львів"