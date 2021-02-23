Защитник Олимпика: Опять пропустили со стандарта - будем разбирать игру

Защитник донецкого"Олимпика" Иван Зотько прокомментировал поражение СК "Днепру-1" (0:2) в матче 15-го тура Премьер-лиги.

"У них достаточно высокие игроки. Всю неделю мы готовились к этому матчу. Опять пропускаем со стандартов. Надо разбирать игру и не допускать такие ошибки в следующих матчах", - сказал Зотько.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Олимпик" находится на 8-м место, в активе клуба 17 очков. СК "Днепр-1" поднялся на четыре строчки, на 10-ю позицию, набрав 14 баллов.