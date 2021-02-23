  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Олимпика: Опять пропустили со стандарта - будем разбирать игру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Олимпика: Опять пропустили со стандарта - будем разбирать игру

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Зотько - о поражении от днепровского клуба

Защитник Олимпика: Опять пропустили со стандарта - будем разбирать игру

ТК Футбол

Новина українською

Защитник донецкого"Олимпика" Иван Зотько прокомментировал поражение СК "Днепру-1" (0:2) в матче 15-го тура Премьер-лиги.

"У них достаточно высокие игроки. Всю неделю мы готовились к этому матчу. Опять пропускаем со стандартов. Надо разбирать игру и не допускать такие ошибки в следующих матчах", - сказал Зотько.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Олимпик" находится на 8-м место, в активе клуба 17 очков. СК "Днепр-1" поднялся на четыре строчки, на 10-ю позицию, набрав 14 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Иван Зотько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...