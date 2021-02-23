Хворост и искорка перед Брюгге. Тактический анализ матча Десна - Динамо

В центральном матче 15 тура украинской Премьер-лиги черниговская "Десна" в Киеве, на стадионе "Динамо им. Валерия Лобановского" принимала команду Мирчи Луческу. Главная особенность матча – наличие на трибунах болельщиков. Их было достаточное количество, чтобы ощутить контраст. Даже несмотря на незначительные болельщицкие шалости: дым и снежки в судей, созданная ими атмосфера на стадионе существенно оживляла игру и добавляла ей уже подзабытых эмоциональных красок.

К очному противостоянию команды подошли в разном настроении. Номинальные хозяева и они же реальные гости матча – неудачно стартовали во втором круге чемпионата, уступив в стратегически важнейшем матче главному конкуренту в борьбе за бронзовые медали – "Заре" (1:2). К тому же, перед матчем с "Динамо" команда Александра Рябоконя испытывала серьезные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации игру 15 тура пропускали Огиря и Конопля. Также, не было в составе Домбровского, а арендованный у киевлян Билошевский не мог сыграть по условиям арендного соглашения. Это весь центр полузащиты и основной фланговый игрок.

Состав "Динамо" тоже не был на 100% оптимальным. Из игроков основы в лазарете находится Вербич (Бурду во внимание не берем, Никита уже давно вне игры). Также, матчи плей-офф Лиги Европы заставляют тренерский состав киевлян прибегать к ротации. В данном случае Мирча Луческу предоставил необходимый отдых Попову, Де Пене и Шапаренко. Последнего пришлось выпускать в середине второго тайма.

"Десна" – "Динамо" - 1:1

Голы: Будковский 53 - Цыганков 90+2 (пен.)

"Десна": Паст, Полегенько, Тамм, Ермаков, Арвеладзе (Гитченко 70), Калитвинцев ( Картушов 82), Тотовицкий, Мостовой, Гуцуляк (Безбородько 82), Будковский (Чепурненко 90+4), Имереков

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко 65), Цыганков, Миколенко, Караваев, Родригес, Забарный, Буяльский, Беседин (Супряга 86), Кендзёра

Предупреждения: Ермаков 9, Имереков 57, Арвеладзе 69, Безбородько 84, Безбородько 87 - Беседин 45+1, Родригес 69, Цыганков 80, Миколенко 89

Удаление: Безбородько 87 (вторая жёлтая)

В фазе игры без мяча "Десна" дисциплинированно поддерживала свою базовую структуру 4-1-4-1, встречая соперника в среднем и нижнем блоках. Основной формацией команды Рябоконя является 4-2-3-1, периодически, под систему игры определенных соперников "Десна" действует по схеме 3-4-1-2. С большой долей вероятности можно предположить, что переход на структуру с двумя центрбеками и одним опорным является временным и был продиктован кадровыми проблемами.

Функции опорника выполнял Ермаков. Вместо Конопли вышел Полегенько, а условных "восьмерок" сыграли Арвеладзе и Тотовицкий.

На схеме выше отображены структуры "Десны" и "Динамо" в позиционной обороне и атаке соответственно.

У "Динамо" вместо Попова на позиции левого центрального защитника сыграл Забарный, а на его место был переведен правый фулбек Кендзера. На правом фланге сыграл Караваев. Вместо Шапаренко пару Сидорчуку в центре поля составил Шепелев. Жерсон Родригес вышел в старте вместо плохо отыгравшего матч с "Брюгге" - Де Пены.

"Динамо" сыграло по своей традиционной схеме 4-2-3-1 с классическим переходом на 4-4-2 при переходе в позиционную оборону. Вингеры Родригес и Цыганков в фазе игры без мяча садились в одну линию к центральным полузащитникам.

Обе команды начали матч достаточно активно. Поле не позволяло качественно играть низом, поэтому методы "Динамо" и "Десны" были в чем-то похожи. На "огороде" "Динамо" было много борьбы, единоборств, фолов. Всего арбитр матча Игорь Пасхал зафиксировал 32 фола и 10 раз доставал из кармана карточки, одна из которых была красного цвета.

По большому счету, в первом тайме "Десна" ни в чем не уступала "Динамо". На 15 минуте "северяне" имели хорошую возможность выйти вперед. Снова опасность у ворот "Динамо" пришла после розыгрыша соперником стандартного положения. На этот раз таковым был аут. В финальной трети поля Калитвинцеву выбросили мяч из-за боковой, Владислав принял мяч спиной к воротам и вторым касанием с разворота подал мяч в центр штрафной. В подобных ситуациях, по традиции, центрбеки "Динамо" не контролировали соперников. Это один из главных побочных эффектов принципов зонной обороны. Почти все команды страдают этим недугом, но у "Динамо" в последнее время симптомы проявляются особенно заметно.

Обратите внимание – Тотовицкий находился сам в центре штрафной. Он открылся в огромном "кармане" между правым фулбеком (Караваевым) и правым центбеком (Кендзерой). Если бы десятка "Десны" добралась до мяча, то Тотовицкому вряд ли что-то помешало бы забить гол. Мало того, даже после того, как голова атакующего хавбека "Десны" и мяч разминулись, на дальней штанге подачу немного не успел замкнуть Гуцуляк. Справедливости ради, нужно отметить, что угол обстрела был слишком острым и мяч не проходил в створ, но мог получиться прострел вдоль линии ворот.

"Динамо" основательней разыгрывало мяч на своей половине поля, но часто Кендзера из правого полупространства, а Забарный из левого забрасывали мяч продольной передачей на границу второй и финальной третей поля, где заранее создавался перегруз пространства. Учитывая состояние поля – вполне эффективный метод. Даже в случае потери, в полуфланге на половине поля соперника были созданы условия для контрпрессинга.

У "Динамо" в первом тайме было много брака во второй трети поля при развитии позиционных атак. Поле не позволяло проводить нормальные комбинации. Игроки "Десны" при отборе или перехвате осуществляли быстрый вертикальный выпад, двумя, тремя передачами продвигая мяч к штрафной.

Очевидно, что в перерыве матча Мирча Луческу сумел найти нужные слова. Во втором тайме "Динамо" серьезно прибавило в интенсивности действий и взаимодействий. Мяч стал ходить быстрее, передачи стали более плотными и акцентированными, атакующие хавбеки регулярно менялись позициями, открывались между линиями. Взвинтив темп, Киев завладел не только территориальной, но и игровой инициативой. Моменты у ворот Паста стали возникать систематически. Очень хорошие возможности имели в частности Цыганков и Родригес.

Между моментами с участием вингеров "Динамо" номинальные хозяева поля имели свой шанс, который возник после подачи с фланга. Полегенько увидел в штрафной абсолютно никем не прикрытого Тотовицкого и зряче, из статики подал на партнера. Это был очередной сигнал бедствия для киевлян. Игра в обороне не только при стандартах, но и вообще во время навесов с флангов – это главный недостаток нынешнего "Динамо".

"Динамо" упорно проваливалось в обороне при фланговых атаках соперника и гол Будковского с подачи Калитвинцева был вполне логичным. Обратите внимание на скриншот выше – форвард "Десны" по центру, находясь во вратарской, беспрепятственно расстреливает ворота Бущана. Забарный держал воздух, хотя Илья перед навесом Калитвинцев оглядывался и видел нападающего, а вратарь, похоже, боится играть на выходах. Если не выходить в таких ситуациях, то в каких тогда выходить? Перед решающей игрой с "Брюгге" – это важный сигнал. Проблема №1.

Еще один важный момент перед вояжем в Бельгию – роль Родригеса. Жерсон, как и все ошибался, но он излучал уверенность и делился ею с партнерами по команде. Де Пена сейчас не в лучшей форме и, на мой субъективный взгляд, уверенный и хорошо готовый физически Жерсон необходим Киеву в ответном матче с "Брюгге" с первых минут. Люксембуржец способен не только подбодрить, но и привести в чувства, если того требует ситуация. Показательный момент – реакция люксембуржца на пассивность Беседина после того, как никто даже не попытался пойти на добивание, когда Паст с трудом, перед собой отбил мяч после удара Родригеса.

К сожалению, в "Динамо" нет ни одного настоящего форварда с необходимыми для этого амплуа инстинктами. Беседин и Супряга хороши в подыгрыше, у них есть хорошие качества, но они не центрфорварды, не бомбардиры. У них просто нет нужных рефлексов для этого.

На 65 минуте Луческу провел первую замену. Пришлось выпускать Шапаренко. Рябоконь решил, что пора закрываться и ответил сменой тактической схемы. "Десна" перешла на игру в три центральных защитника. Вместо хавбека Арвеладзе на поле вышел Гитченко.

игры была горячей. Активность "Динамо" получила новый импульс после того, как в течение нескольких минут две желтые карточки получил вышедший на замену Безбородько. Киев был вознагражден за свои усилия в атаке пенальти, который хладнокровно реализовал Цыганков.

После матча Мирча Луческу остался доволен самоотдачей и уровнем игры своей команды:

"Очень доволен нашими игроками и тем, как они сыграли, - сказал главный тренер "Динамо". - Мы доминировали на протяжении всего матча, я не видел усталости у наших футболистов. Нам противостояла очень мощная в физическом плане команда, у которой атлетичные игроки. Соперники играли длинными передачами за спины нашим защитникам. Мы знали, что это будет так. Но одна наша ошибка стоила гола. Мы старались играть в футбол, создали хорошие моменты для взятия ворот и, считаю, заслуживали победы. У "Десны" было очень много тактических фолов, которые прерывали наши атаки. Кроме того, поле было сложным для игры в футбол. Соперники очень долго вводили мяч в игру, было много пауз, которые пропускались арбитрами. Считаю, ко второму тайму надо было компенсировать не пять, а как минимум десять минут".

Александр Рябоконь также выразил удовлетворение уровнем взаимодействий своих игроков:

"Прежде всего, понравилась атмосфера матча. Очень приятно, что болельщики наконец возвращаются на стадионы. Что касается игры нашей команды, то мы достаточно хорошо двигались, проделали большой объем беговой работы. Я бы сказал, что мы хорошо готовы физически и не уступали динамовцам в атлетическом плане. В целом игрой и результатом мы можем быть довольны. Как иначе, ведь это ничья против "Динамо" на их стадионе. Без лукавства - это положительный для нас результат".

Оба специалиста достаточно объективно оценили игру и адекватно отнеслись к итоговому результату. Несмотря на то, что "Десна" упустила, уже казалось, верную победу в компенсированное время, "северяне" имеют все основания быть удовлетворенными ничьей. Даже серьезные кадровые проблемы не помешали Чернигову провести качественный матч с лидером чемпионата, но откровенно говоря, на победу "Десна" не наиграла, как и "Динамо" - на поражение.

Ужасное состояние поля существенно ограничивало тактический арсенал команд. Обе стороны разумно делали ставку на длинные передачи, кроссы и единоборства. В этих компонентах соперники не уступали друг другу и, в принципе, продемонстрировали неплохой уровень функциональной подготовки. С одной стороны, обе команды могут жалеть об упущенных двух очках, но в то же время - "Десна" может быть довольна тем, что в очередной раз (четвертый раз подряд) не проиграла "Динамо". Добытое очко в противостоянии с киевлянами – достойный подарок Александру Рябоконю в его День рождения. Одному из лучших тренеров Украины в день матча исполнилось 57 лет.

В свою очередь, "Динамо" в последний момент спасло матч, который складывался не в их пользу, и сохранило единоличное лидерство в турнирной таблице УПЛ. Но даже не это самое важное. Перед ответной встречей с "Брюгге" и последующими заочными баталиями с "Шахтером" команда Мирчи Луческу вышла из зимней спячки подготовительного периода, а это на данном этапе очень важный момент. "Искорка", которая загорелась в глазах игроков "Динамо" во втором тайме, стоит дороже добытого очка.

При входе в сезон, да еще когда необходимо с пылу с жару решать серьезные турнирные задачи, оперативность перехода из режима подготовительного периода в соревновательный очень важна. Разумеется, эта "искра" ничего не гарантирует. Из нее еще очень важно будет суметь разжечь огонь в противостоянии с соперником, который хоть и имеет кадровые трудности, но находится на самом пике своего игрового тонуса.

Дров может киевляне в первом матче с "Брюгге" и не наломали, но хвороста раздобыли. "Десна" помогла с искрой. Луческу и его команде осталось разжечь в Бельгии костер, который нужно будет поддерживать на протяжении всей второй части сезона. От того, насколько это удастся в ближайший четверг, во многом будут зависеть перспективы команды не только в Лиге Европы, но и в чемпионате и Кубке Украины.

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