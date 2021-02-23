Герой футбольного дня. Сергей Булеца

В контрольных матчах "Днепра-1" Сергей Булеца производил впечатление недовольного жизнью футболиста. Это даже не обида, а какое-то разочарование, вызванное осознанием того факта, что для чемпиона мира U-20 нет места в основном составе последней команды УПЛ.

Хотя несколько нюансов все же стоит прояснить. "Днепр-1" – не самый худший среди участников турнира, что и показали первые матчи 2021-го года. Пребывание на последнем месте турнирной таблицы после первого круга – это скорее недоразумение, чем закономерное положение вещей. Во-вторых, Сергей Булеца действительно играет мало. На протяжении своей первой каденции в "Днепре-1" он провел 29 матчей за сезон, из которых восемнадцать – в основе. В этом году Булеца движется в более медленном темпе: всего семь матчей в основе за более чем половину сезона. Поэтому не удивляйтесь его словам "Всегда хочется играть. Ни на кого не обижаюсь, нужно доказывать".

Все это время в "Днепре-1" он только тем и занимается, что доказывает. Вчера забил красавец-гол в ворота "Олимпика". Молодец, но это не гарантирует светлых перспектив. Осенью в ворота "Ворсклы" (пятый тур УПЛ) он забил не менее классный гол. А по характеру игры тот точный удар был даже важнее вчерашнего, потому что помог "Днепру-1" уйти от поражения. Однако после того Булеца только пять раз появился в основе днепровской команды в чемпионате.

У него нет проблем с техникой, умением пробить издали, отдать тонкую передачу. Но на своей естественной позиции Булеца дает мало интенсивности, не так, как надо, играет в отборе, на него рискованно полагаться в процессе прессинга, где-то не дорабатывает в игре без мяча. Поэтому и правда – нужно доказывать, работать больше и усерднее.

Ведь авансов выдано немало (вполне заслуженных хорошей игрой на триумфальном чемпионате мира), однако реальных дивидендов от Булецы на уровне взрослого футбола пока не слишком много. Несмотря на то, что вчерашний гол стал для него уже шестым на уровне элитного дивизиона чемпионата Украины, сегодняшнее положение Булецы выглядит менее перспективным, чем положение Цитаишвили, который только в прошлом туре впервые забил в УПЛ.

Юношеский футбол уже позади. Сегодня в 22 нужно демонстрировать игровую зрелость уже на взрослом уровне.