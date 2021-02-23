Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ определила лучшего тренера по итогам 15-го тура
Его команда не проигрывает два тура подряд
УПЛ
Главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич признан лучшим тренером 15-го тура украинской Премьер-лиги.
В понедельник его команда обыграла донецкий "Олимпик" (2:0), добыв вторую победу в чемпионате подряд, поднявшись на десятое место в таблице. Благодаря этому днепряне оторвались от зоны вылета.
Напомним, что следующий матч СК "Днепр-1" сыграет с "Мариуполем" 27 февраля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- "Врач говорил, что я не буду играть в футбол". Защитник Реала признался, что ему грозила ампутация ноги
- Динамо продолжает искать форварда, очередной новичок Металлиста 1925. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Языковой скандал в УПЛ, победы Днепра-1, Ювентуса и Севильи. Главные новости за 22 февраля
- Днепр-1 на подъеме, Олимпик отдаляется от Колоса. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
23.02.2021 в 12:37
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
23.02.2021 в 12:40
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...