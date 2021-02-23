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УПЛ определила лучшего тренера по итогам 15-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Его команда не проигрывает два тура подряд

УПЛ определила лучшего тренера по итогам 15-го тура

УПЛ

Новина українською

Главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич признан лучшим тренером 15-го тура украинской Премьер-лиги.

В понедельник его команда обыграла донецкий "Олимпик" (2:0), добыв вторую победу в чемпионате подряд, поднявшись на десятое место в таблице. Благодаря этому днепряне оторвались от зоны вылета.

Напомним, что следующий матч СК "Днепр-1" сыграет с "Мариуполем" 27 февраля.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.02.2021 в 12:37
шота не понятка чи шо... На этом сайте в 00:20 была опубликована сборная тура УПЛ с тренером "Десны" Рябоконем. В этой статье - тренер "Днепра1" Йовичевич.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.02.2021 в 12:40
розумію, що не спеціалісти в цьому не буб-буб, але: Рябоконь чи Йовічевіч ?
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