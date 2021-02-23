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Полузащитник Колоса признан лучшим футболистом 15-го тура УПЛ
Он забил оба гола в матче с ПФК "Львов"
УПЛ
Украинская Премьер-Лига признала полузащитника "Колоса" Павла Ореховского лучшим игроком 15-го тура.
Он забил оба гола в матче с ПФК "Львов" (2:0).
В текущем сезоне во всех турнирах 24-летний футболист в 16-ти матчах забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
На звание лучшего в туре также претендовали хавбек "Шахтера" Марлос и вратарь "Десны" Евгений Паст.
Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Украины в турнирной таблице, команда Руслана Костышина находится на 7-м месте, набрав 22 балла.
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