Определен лучший арбитр 15-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

15-й тур получился проблемным для арбитров: значительное количество матчей прошли с грубыми и существенными судейскими ошибками. Само чисто работу провел Дмитрий Кривушкин, который судил матч "Олимпик" - "Днепр-1" (0:2), пенальти не назначал, никого не удалил, показал пять желтых карточек игрокам обеих команд.