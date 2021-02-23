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Определен лучший арбитр 15-го тура Favbet Лиги
Первое признание для этого рефери в сезоне
СК Дніпро-1
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
15-й тур получился проблемным для арбитров: значительное количество матчей прошли с грубыми и существенными судейскими ошибками. Само чисто работу провел Дмитрий Кривушкин, который судил матч "Олимпик" - "Днепр-1" (0:2), пенальти не назначал, никого не удалил, показал пять желтых карточек игрокам обеих команд.
Для Дмитрия Кривушкина это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й и 11-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5- й тур), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козык (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й и 14-й тур), Виктор Копиевский (12-й тур) и Алексей Деревинский (13-й тур).
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