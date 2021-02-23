Шумский: Не понимаю, как за государственный язык можна давать желтую карточку

Главный тренер ПФК "Львова" Виталий Шумский прокомментировал ситуацию, которая произошла в матче 15-го тура между львовским клубом и "Колосом". Он получил жёлтую карточку после того, как сказал арбитру разговаривать не на русском, а на украинском языке.

- Есть правила футбола. За язык там не дают желтых или красных карточек. При этом, мы же в Украине. Есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда тебе за государственный язык начинают давать желтые карточки, я этого не могу понять.

- В тот момент вы почувствовали себя дискриминированным по языковому признаку?

- Конечно! Не только я, но и мои помощники. Думаю, если бы это услышали люди на трибунах, чувствовали себя так же. К тому же, это был День памяти героев Небесной Сотни. Понимаете? И канун Родной речи.

- Некоторые говорят, мол, языковой закон есть, но там записано, что арбитры в украинском футболе обязаны общаться на украинском? Его следует дополнить, конкретизировать?

- Конечно. Но - публичные места. Футбол - это публичное место? Куда еще конкретизировать? Телевидение на матчи есть, микрофоны, все все слышат.

- Украинский футбол нужно "мягко украинизировать"?

- Только так. Видел, как Коваленко летит самолетом в Аталанту и у него уже есть итальянский словарь. А в Украине мы на родном языке не общаемся. Как такое может быть?

- Наш футбол действительно преимущественно русскоязычный. Почему за столько лет нельзя было овладеть государственным языком? Как вы это для себя объясняете?

- Значит, они не хотели. Значит, украинский язык - не их родной. Да и сама Украина - не их родное государство, наверное. Я могу говорить на русском так же, как и на украинском. Дома могу говорить, как хочу. Но в публичных местах такого не может быть.

- Готовы ли вы и в дальнейшем придерживаться принципа и требовать от арбитров общаться с вами на государственном языке?

- Конечно! В нашей команде много иностранцев, но я общаюсь с ними на украинском языке, есть переводчик. Считаю, что так должно быть. Есть много бразильцев, игроки с Люксембурга, Франции. Спросите у них, если приехать туда - нужно учить их язык или нет.

Это - национализм. Национализм - хорошее слово. Это значит, что ты любишь свое государство. Это в Советском Союзе национализм приравнивали к фашистам. На самом деле, это два совершенно разных лагеря. Националисты борются за свое государство и любят ее.