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Шумский: Не понимаю, как за государственный язык можна давать желтую карточку

Премьер-лига
(3 голосов)

В правилах футбола такого не прописано

Шумский: Не понимаю, как за государственный язык можна давать желтую карточку

ПФК Львов

Новина українською

Главный тренер ПФК "Львова" Виталий Шумский прокомментировал ситуацию, которая произошла в матче 15-го тура между львовским клубом и "Колосом". Он получил жёлтую карточку после того, как сказал арбитру разговаривать не на русском, а на украинском языке.

- Есть правила футбола. За язык там не дают желтых или красных карточек. При этом, мы же в Украине. Есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда тебе за государственный язык начинают давать желтые карточки, я этого не могу понять.

- В тот момент вы почувствовали себя дискриминированным по языковому признаку?

- Конечно! Не только я, но и мои помощники. Думаю, если бы это услышали люди на трибунах, чувствовали себя так же. К тому же, это был День памяти героев Небесной Сотни. Понимаете? И канун Родной речи.

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- Некоторые говорят, мол, языковой закон есть, но там записано, что арбитры в украинском футболе обязаны общаться на украинском? Его следует дополнить, конкретизировать?

- Конечно. Но - публичные места. Футбол - это публичное место? Куда еще конкретизировать? Телевидение на матчи есть, микрофоны, все все слышат.

- Украинский футбол нужно "мягко украинизировать"?

- Только так. Видел, как Коваленко летит самолетом в Аталанту и у него уже есть итальянский словарь. А в Украине мы на родном языке не общаемся. Как такое может быть?

- Наш футбол действительно преимущественно русскоязычный. Почему за столько лет нельзя было овладеть государственным языком? Как вы это для себя объясняете?

- Значит, они не хотели. Значит, украинский язык - не их родной. Да и сама Украина - не их родное государство, наверное. Я могу говорить на русском так же, как и на украинском. Дома могу говорить, как хочу. Но в публичных местах такого не может быть.

- Готовы ли вы и в дальнейшем придерживаться принципа и требовать от арбитров общаться с вами на государственном языке?

- Конечно! В нашей команде много иностранцев, но я общаюсь с ними на украинском языке, есть переводчик. Считаю, что так должно быть. Есть много бразильцев, игроки с Люксембурга, Франции. Спросите у них, если приехать туда - нужно учить их язык или нет.

Это - национализм. Национализм - хорошее слово. Это значит, что ты любишь свое государство. Это в Советском Союзе национализм приравнивали к фашистам. На самом деле, это два совершенно разных лагеря. Националисты борются за свое государство и любят ее.

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В статье: Виталий Шумский ПФК Львов
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (21)
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Zapp Brannigan (Київ)
23.02.2021 в 15:10
Дуже веселить, коли поборники двуязичія не здатні своєю рідною мовою навіть пару речень грамотно написати... Я не проти російськомовних, коли це представники інтелігенції, а не люмпени неграмотні!
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+1
0
Исследователь
23.02.2021 в 14:54
Аматорского тренера-в аматорскую лигу, и все будет на своих местах.
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0
-6
aleksandrdre (Краматорск)
23.02.2021 в 14:33
Конечно же судья не прав. за такие провокации со стороны этого недотренера надо было давать не желтую а красную карточку. а комитет должен разобрать этот инцидент и дисквалифицировать этого урода игр на пять. не хватало еще в футболе этой сраной политики
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+1
-5
мы за динамо (киев)
23.02.2021 в 14:46
ти сам зі своїм плюсіком хчч второпав шо тут нашкріб
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+1
0
мы за динамо (киев)
23.02.2021 в 14:49
якщо з"ясується шо суддя дав жовту саме в результаті звернення спілкуватись державною мовою, ми його в каналізацію спустимо
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
23.02.2021 в 14:29
Ну послав арбітра у дупу, але ж на українській мові! Як за це можна давати картку!?
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+1
-2
мы за динамо (киев)
23.02.2021 в 14:52
українською мовою. а так підтримую.
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.02.2021 в 14:24
Под идиота косит этот тренер .вопрос не в языке а в том что он мешал арбитру
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+4
-3
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tolina-ystas (Краматорск)
23.02.2021 в 14:15
У тренера несколько другие задачи и оценка его труда производится по мере выполнения этих задач.А заявления публичные на другие темы это неприкрытый пиар.В футболе г-н Шумский пока ничего выдающегося не сделал а вот по не футбольной теме уже выпендрился.Такие фортели авторитета не добавляют.А если уж так болезненно реагируешь брось футбол и займись языками.
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+4
-5
мы за динамо (киев)
23.02.2021 в 14:59
так хто балєзнєнно зреагував це і є питання. вірогідно шо твая мисль гєніальная стосується судді. почекаємо завершення розбору. пс. в видаюшіхся діяннях в футболі судєйки я навіть копирсатись не стану. загальновідома ситуація.
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0
0
dazo32
23.02.2021 в 13:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
kanavasha (Киев)
23.02.2021 в 13:39
Главное для тренера язык футбола... а лезть в политику и приводить не приемлимые примеры... государств моноязычных таких как Италия совершенно не допустимо... пора понять разным Львовским товарищам что русский язы тоже наш родной.... те кто родились в киеве 9 из 10 говорят по русски... футбол давайте украинизировать.. совсем с катушек слетели...
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+6
-9
Фк Гарт (Львів)
23.02.2021 в 13:47
Не приписуй мови до політики. Мова це мова а політика це бруд
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+4
-1
Фк Гарт (Львів)
23.02.2021 в 13:50
Зкажу більше, сайт на якому ми спілкуємося російськомовний. Коли на нього заходжу, телефон перекладає
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+2
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
23.02.2021 в 13:57
Я киянин, народився тут і я 100% українськомовний... І мої друзі на 90% українськомовні. Може тому, що я ріс у середовищі столичної інтелігенції, а не люмпенів з Троєщини (які насправді з села виїхали, але вирішили говорить па-гарадскому в Києві). І чому українськомовні громадяни у 99% випадків знають російську (хоча вона не є державною), а російськомовні державної української часто не знають?
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+8
-3
Litb@rski (Кёльн)
23.02.2021 в 14:39
Папа с мамой тоже коренные Киевляне или как...у меня по дате всё родились и выросли в Киеве....бабуля всю жизнь отработала в театре играла на скрипке дед инженером работал на арсенале ,но у нас всегда разговаривали на русском ,хотя прекрасно владели мовой...и все кто был вхож в наш дом то же говорили на русском . Так что не расписуйся за всех Киевлян
+1
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
23.02.2021 в 14:48
Я за всіх не розписуюся, лише за своє оточення. И интересно, почему у вас столько ошибок? Почему я ваш родной язык знаю лучше, чем вы?)
+2
0
мы за динамо (киев)
23.02.2021 в 15:09
він ще настільки нащадок скрипаля що вистачає розуму вставляти своє гризло в дискусію з усім тим шо наваяв. я в захваті. це коментувати западло. пс дуже радий шо він тут відмітився.
0
0
Acsakal (Kharkov)
23.02.2021 в 15:10
Litb@rski (Кёльн): То в чому твоя проблема? В тому, що ти типу не розумієш, чому після 300 років поневолення, після 56 вердиктів, постанов, указів та законів про заборону української мови, після Голодомору та депортацій українців в Україні досі половина населення спілкується мовою агресора? Чи в тому, що ти насправді є адептом "руSSкага мира" та агентом окупантів?
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
23.02.2021 в 15:04
Чувак, в твоєму опусі - більше десятка помилок, ти навіть свою рідну мову толком не вивчив, а повчаєш інших...
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0
0
royalstas (Вінниця)
23.02.2021 в 13:38
Лайк, підписка!)
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0
0


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