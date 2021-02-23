СМИ: Воспитанник Динамо может снова стать игроком Черноморца

Вингер Дмитрий Коркишко может стать игроком "Черноморца". Об этом сообщает Sport Arena.

30-летний футболист - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду киевлян не провел ни одного матча. Последним его клубом был "Днепр-1", за который он забил пять голов в 32 матчах во всех турнирах.

В чемпионате Украины он также поиграл за киевский "Арсенал" и "Полтаву", за рубежом - за "Минск" и турецкие "Хатайспор" и "Гиресунспор".

Напомним, что Коркишко выступал за "Черноморец" в 2015-17 годах, суммарно забив восемь голов в 45 матчах за "моряков". В феврале команду покинул главный тренер Сергей Ковалец.