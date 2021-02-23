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СМИ: Воспитанник Динамо может снова стать игроком Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Последним его клубом был СК "Днепр-1"

СМИ: Воспитанник Динамо может снова стать игроком Черноморца

Новина українською

Вингер Дмитрий Коркишко может стать игроком "Черноморца". Об этом сообщает Sport Arena.

30-летний футболист - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду киевлян не провел ни одного матча. Последним его клубом был "Днепр-1", за который он забил пять голов в 32 матчах во всех турнирах.

В чемпионате Украины он также поиграл за киевский "Арсенал" и "Полтаву", за рубежом - за "Минск" и турецкие "Хатайспор" и "Гиресунспор".

Напомним, что Коркишко выступал за "Черноморец" в 2015-17 годах, суммарно забив восемь голов в 45 матчах за "моряков". В феврале команду покинул главный тренер Сергей Ковалец.

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В статье: Дмитрий Коркишко Черноморец (Одесса)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.02.2021 в 14:24
берём
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