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СМИ: Воспитанник Динамо может снова стать игроком Черноморца
Последним его клубом был СК "Днепр-1"
Вингер Дмитрий Коркишко может стать игроком "Черноморца". Об этом сообщает Sport Arena.
30-летний футболист - воспитанник киевского "Динамо", но за первую команду киевлян не провел ни одного матча. Последним его клубом был "Днепр-1", за который он забил пять голов в 32 матчах во всех турнирах.
В чемпионате Украины он также поиграл за киевский "Арсенал" и "Полтаву", за рубежом - за "Минск" и турецкие "Хатайспор" и "Гиресунспор".
Напомним, что Коркишко выступал за "Черноморец" в 2015-17 годах, суммарно забив восемь голов в 45 матчах за "моряков". В феврале команду покинул главный тренер Сергей Ковалец.
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