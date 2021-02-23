При входе на стадионы нужно узнавать не температуру тела, а уровень IQ. О чём говорить после 15 тура УПЛ

"Динамо” часто пропускает первым и поздно включается в игру

В первой части сезона эксперты и болельщики часто отмечали неплохую игру "Динамо” в обороне. Луческу действительно выбрал более прагматичный стиль, который приносил результат и скрывал проблемы в атаке. При выбранном векторе неплохо прогрессировал юный Забарный, которого Мирча Михайлович уже может заносить в свой список воспитанников, временами надежно играл Попов и иногда зажигал Бущан. Однако сейчас ситуация в стане столичного клуба иная - они стали часто пропускать. Как итог, ни одного сухого матча в 2021-м.

В двух турах чемпионата, игру против "Брюгге” пока выносим за скобки, "Динамо” пропускало первым, и складывалось такое впечатление, что они специально решили выбрать стратегию игры с "форой минус один”. Что с "Олимпиком”, что с "Десной”, Киев мало что показывал впереди и только щелчок по носу в виде пропущенного гола действовал на них, как энергетик на сонного студента, ночами пишущего диплом, заставляя пробудиться и выполнять работу усерднее. Игру с командой Климовского выиграть удалось, с "северянами” все было в разы сложнее и лишь джокеры Рябоконя спасли от фиаско. Если игра в обороне не улучшится, то у "Динамо” возникнет еще немало проблем, которые поведут за собой частую потерю очков. Георгий Грошев

При входе на украинские стадионы нужно узнавать не температуру тела, а уровень IQ

То, что происходило на трибунах клубной арены "Динамо" во время поединка киевлян с "Десной" - маразм и идиотизм. Метание снежков в арбитров и футболистов, драки со стюардами, за которыми мы не успели соскучиться - всё это вернулось вновь. Зачем портить футбол своим присутствием?

Было бы здорово, если бы существовала технология, благодаря которой стюарды разворачивали всех, настроенных только нарушать порядок: "Извините, вы слишком тупой. Вам на трибуны нельзя. Идите домой, почитайте книжку. Так всем будет лучше". Ну, и всё в таком ключе.

Единого рецепта нет. Но его нужно найти. Потому что отвлекаться на сторонние вещи и сторонних персонажей, которые привлекают к себе внимание вне поля, абсолютно не хочется. Александр Рыженко

С Лавриненко "Ингулец" из УПЛ не вылетит

На старте сезона было популярным занятием - считать число матчей без побед для главного тренера одного из новичков элиты. Еще в период работы с "Зиркой" эта серия для наставника "Ингульца" Сергея Лавриненко началась. Ну а прервать ее удалось только в 11-м туре против "Олимпика" (2:1).

Признаюсь честно, после матча с "Днепром-1" (0:2) впору было соглашаться с коллегами, которые именно детище Александра Поворознюка называли главным претендентом на последнее место и возвращение в Первую лигу. Но Лавриненко в который уже раз доказал, что умеет грамотно руководить процессом и выжимать со своей командой максимум из предоставленных шансов. В матче с "Ворсклой" в Полтаве петровцы дважды выходили вперед, создавая у чужих ворот минимум моментов, но качественно подходя к вопросу реализации.

При всем, при этом, в настоящий момент травмированными остаются основной вратарь Богдан Шуст, центральный защитник Андрей Семенко, атакующий полузащитник Денис Янаков и капитан "Ингульца" Владислав Лупашко. Когда эти люди вернутся, а трех из них мы сможем увидеть на поле уже в марте, коллектив из Петрово продолжит набирать очки с еще большей стабильностью. Артур Кисляченко

Стерильное владение "Шахтёра" начинает надоедать

"Горняки" провели против "Руха" очень странный матч. С одной стороны - есть три очка, уверенные и без затрат энергии. Соперник фактически всё сам сделал. Но с другой стороны - команда португальского коуча провела очень блеклый матч. Особенно в атаке.

"Шахтёр" продолжает просто держать мяч вокруг штрафной соперника и практически не предлагает никаких действий. В матче с "Колосом" это привело к нулю забитых, с "Маккаби" и "Рухом" мяч в сетке ворот соперников всё же оказался, но не столько благодаря высокому классу дончан, сколько из-за низкого - у оппонентов.

Наверное, Луиш Каштру доволен игрой своих подопечных. По крайней мере, именно к такому футболу он учит "Шахтёр" эти полтора года, которые работает в клубе: поменьше кроссов в штрафную, поменьше дальних ударов, нужно сделать всё для сохранения мяча у себя, поэтому между проникающей атакой и передачей назад лучше выбрать второе - так надёжнее, да и мяч останется под контролем.

На старте 2021-го у "горняков" особого провала такая тактика не принесла: оступились с "Колосом", однако тут же вернулись на расстояние в один балл от "Динамо" благодаря осечке самих киевлян. Но уверен - когда пойдут соперники посерьёзнее и в чемпионате, и в еврокубке, "Шахтёр" со своей манерой игры будет очень сильно мучиться, не добирая очков. Александр Рыженко

Скрипник решил сыграть агрессивно с Мариуполем, и Заря провела лучший тайм в сезоне

Первое, что бросалось в глаза при просмотре стартовых составов игры "Мариуполь” - "Заря” - выход сразу трех форвардов у луганчан. За фланги в субботнем матче отвечали Шахаб и Аллахяр, в то время как Гладкий сыграл "девятку”. Скрипник, несмотря на отсутствие Иванисени и Абу Ханны, не побоялся выбрать атакующий стиль и это принесло свои плоды.

В первом тайме луганский клуб смял "приазовцев”, которые кроме не назначенного пенальти, имевшего все шансы развернуть ход игры, вряд ли смогут что-то вспомнить. Шахаб реализовал лишь один из немногих моментов своего клуба, Юрченко пробил в штангу, а у Кочергина немного сбился прицел. Одним словом, преимущество в 2-3 мяча выглядело бы вполне заслуженным. Можно сказать, что "Заря” провела свой лучший тайм в сезоне. Но не матч.

После перерыва команда действовала уже не столь уверенно и вполне могла потерять преимущество в счете. Доподлинно неизвестно, в чем причина такого спада. У нас две версии. Первая - кончились силы. Вполне возможный вариант, ведь в субботу команда Скрипника провела лишь второй официальный матч и просто могла быть не готовой держать высокий темп 90 минут. Второй вариант - "Заря”, видя не лучшую форму оппонента, излишне поверила в себя и решила включить режим энергосбережения. Вот только они забыли, что защита, еще и без двух ключевых игроков, у них не идеальна, а счет 1:0 очень хрупок. Вряд ли Скрипнику понравилась вторая половина и впредь он будет пресекать подобную игру. Георгий Грошев

Оправдан ли риск Кобина?

Критиковать "Минай" всегда легко, особенно после материала коллеги Игоря Семйона об источниках "дохода" хозяев клуба. Тем не менее, абстрагируясь исключительно на игровую составляющую, нельзя не отметить умение Василия Кобина тонко чувствовать изменения в коллективе. Нынешней зимой закарпатцы внесли едва ли не наиболее существенные изменения в заявку, причем с первых же матчей второй половины сезона тренер начал активно внедрять новичков в стартовый состав. Этот процесс болезненный по определению, так что две "баранки" не должны удивлять.

Не сомневаюсь, что Милевский будет тащить команду в дальнейшем и попытается спасти ее от вылета. Есть твердая уверенность в том, что тактический трансформер будет приводить к постепенному уменьшению числа разгромных поражений. Ну а текущее "чемпионство" сельского клуба в этом вопросе не более чем следствие привычки Кобина рисковать в ущерб результату. Другое дело, что календарь у "Миная" беспощадный - если в первых весенних турах еще можно было разжиться очками, то в трех заключительных матчи с "Зарей", "Шахтером" и "Ворсклой". К тому моменту желательно подойти не на последнем месте, которое сейчас оккупировал именно коллектив Мили... Артур Кисляченко

Фото - UA-Футбол, ФК "Шахтер", ФК "Заря"