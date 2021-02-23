От Тимощука до Вербича. ТОП лучших зимних трансферов в УПЛ за всю историю

Зима – пора трансферов, хотя и не такая насыщенная как лето. В Европе, - особенно в последнее время, - не принято проворачивать крупные сделки посреди зимнего окна, но бывают и исключения из этого неписаного правила. Мы же поговорим о нашем родном украинском футболе, где за годы Независимости произошло немало знаковых зимних переходов.

Не ищите здесь каких-то хитрых критериев: игроки в список подбирались по размеру вклада в историю украинского футбола. И самое главное – трансфер в тот или иной клуб должен был состояться зимой.

Бесспорно, втиснуть все знаковые зимние трансферы в один сюжет очень сложно, но мы постарались выделить действительно культовые переходы. Смотрите, что из этого вышло, в очередном видеоролике на YouTube-канале UA-Футбол.

Автор сценария - Игорь Семйон

Режиссер - Александр Рыженко