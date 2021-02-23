Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
От Тимощука до Вербича. ТОП лучших зимних трансферов в УПЛ за всю историю
Вспоминаем самые знаковые персоны, которые приходили в УПЛ во время зимнего периода дозаявки
Зима – пора трансферов, хотя и не такая насыщенная как лето. В Европе, - особенно в последнее время, - не принято проворачивать крупные сделки посреди зимнего окна, но бывают и исключения из этого неписаного правила. Мы же поговорим о нашем родном украинском футболе, где за годы Независимости произошло немало знаковых зимних переходов.
Не ищите здесь каких-то хитрых критериев: игроки в список подбирались по размеру вклада в историю украинского футбола. И самое главное – трансфер в тот или иной клуб должен был состояться зимой.
Бесспорно, втиснуть все знаковые зимние трансферы в один сюжет очень сложно, но мы постарались выделить действительно культовые переходы. Смотрите, что из этого вышло, в очередном видеоролике на YouTube-канале UA-Футбол.
Автор сценария - Игорь Семйон
Режиссер - Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Сергей Булеца
- Роналду снова первый. Ювентус - Кротоне 3:0. Видео голов и обзор матча
- Языковой скандал в УПЛ, победы Днепра-1, Ювентуса и Севильи. Главные новости за 22 февраля
- Цыганков забивает и догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
Новости по теме
- 17:00 Украинские Леоненко о матче Десна - Динамо: Точно такой же гол Бущан пропустил и от Брюгге. Это ошибка голкипера
- 09:18 Украинские Забарный извинился за пропущенный гол в матче с Десной
- 23:04 Украинские Пасхал будет претендовать на звание лучшего арбитра тура. С судейством матча Десна - Динамо он справился