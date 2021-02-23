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Каргбо: После автогола мы оказались в яме и не смогли с нее выбраться

Премьер-лига
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Форвард Олимпика рассказал о причинах неудачи команды в поединке против Днепра-1

Каргбо: После автогола мы оказались в яме и не смогли с нее выбраться

olimpik.com.ua

Новина українською

Нападающий "Олимпика" Ибрагим Каргбо в интервью ТК "Футбол" высказался о поражении своей команды "Днепру-1" (0:2) в матче 15-го тура УПЛ.

"Первый тайм мы провели неплохо, а вот вторым таймом разочарованы. Не было того настроения.

Возможно на это повлиял автогол. Мы оказались в яме и не смогли с нее выбраться. Второй гол стал последствием этого", - сказал Каргбо.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Олимпик" находится на 8-м место, в активе клуба 17 очков. СК "Днепр-1" поднялся на четыре строчки, на 10-ю позицию, набрав 14 баллов.

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В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1 Ибрагим Каргбо-младший Нападающий Олимпиа Ибрагим Каргбо в интервью ТК Футбол высказался о поражении своей команды Днепру-1 (0:2) в матче 15-го утра УПЛ. «Первый тайм мы провели неплохо а вот вторым таймом разочарованы. Не было того настроения. Возможно на это повлиял автогол. Мы оказались в яме и не смогли с нее выбраться. Второй гол стал последствием этого» - сказал Каргбо.
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Источник:
ТК Футбол

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