Каргбо: После автогола мы оказались в яме и не смогли с нее выбраться

Нападающий "Олимпика" Ибрагим Каргбо в интервью ТК "Футбол" высказался о поражении своей команды "Днепру-1" (0:2) в матче 15-го тура УПЛ.

"Первый тайм мы провели неплохо, а вот вторым таймом разочарованы. Не было того настроения.

Возможно на это повлиял автогол. Мы оказались в яме и не смогли с нее выбраться. Второй гол стал последствием этого", - сказал Каргбо.