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Каргбо: После автогола мы оказались в яме и не смогли с нее выбраться
Форвард Олимпика рассказал о причинах неудачи команды в поединке против Днепра-1
olimpik.com.ua
Нападающий "Олимпика" Ибрагим Каргбо в интервью ТК "Футбол" высказался о
"Первый тайм мы провели неплохо, а вот вторым таймом разочарованы. Не было того настроения.
Возможно на это повлиял автогол. Мы оказались в яме и не смогли с нее выбраться. Второй гол стал последствием этого", - сказал Каргбо.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Олимпик" находится на 8-м место, в активе клуба 17 очков. СК "Днепр-1" поднялся на четыре строчки, на 10-ю позицию, набрав 14 баллов.
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