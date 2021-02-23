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Президент Десны: В матче с Динамо судье чаще надо было смотреть ВАР

Премьер-лига
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Но игра Владимиру Левину понравилась

Президент Десны: В матче с Динамо судье чаще надо было смотреть ВАР

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Самое главное, что болельщики появились на трибунах, было много эмоций. Обе команды провели достаточно хорошую, качественную игру. Было много отличных моментов у "Десны" и много отличных моментов у "Динамо". Команды провели достаточно равную игру.

Счет 1:1 – отличный результат для нашей команды. Конечно, всегда хочется побеждать, но самое главное – игра, радость, задор, которые мы приносим болельщикам. Я слышал эту радость. Не понравилось только, что снежки бросали в судей, грубые выражения болельщиков. С этим нужно работать, а игра была на высоте.

Пенальте? Думаю, судье чаще надо было смотреть ВАР, не знали, присутствует ли вообще на матче ВАР. Много было неоднозначных моментов, где можно было принимать решения. Тогда игра развернулась бы совсем по-другому. Было бы намного больше нарушений, карточек, но судья решил воспользоваться ВАР в последний момент.

Мне кажется, что момент с рукой был игровым, но судья принял такое решение, я не могу рассматривать действия судьи. Он посмотрел ВАР, назначил пенальти, значит, пенальти был правильным", – сказал Левин.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Владимир Левин
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