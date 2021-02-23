Селюк: Яя Туре работает в Олимпике абсолютно бесплатно

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об условиях работы Яя Туре в " Олимпике ".

"Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в "Олимпике" абсолютно бесплатно. Ни одной копейки "Олимпик" не платит. Ни одной гривны

У него контракт до конца сезона, но учитывая, что он учится, может "Олимпик" продлит Яю. А может другой украинский клуб захочет подписать с ним контракт. Жизнь покажет", – сказал Селюк.

Напомним, что Туре присоединился к "Олимпику" в феврале.