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Селюк: Яя Туре работает в Олимпике абсолютно бесплатно

Премьер-лига
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Ради опыта

Селюк: Яя Туре работает в Олимпике абсолютно бесплатно

olimpik.com.ua

Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об условиях работы Яя Туре в "Олимпике".

"Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в "Олимпике" абсолютно бесплатно. Ни одной копейки "Олимпик" не платит. Ни одной гривны

У него контракт до конца сезона, но учитывая, что он учится, может "Олимпик" продлит Яю. А может другой украинский клуб захочет подписать с ним контракт. Жизнь покажет", – сказал Селюк.

Напомним, что Туре присоединился к "Олимпику" в феврале.

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В статье: Яя Туре Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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