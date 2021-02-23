Форвард Ворсклы: Нам ничего не надо менять, наши игры начинаются со следующего тура.

Нападающий " Ворсклы " Руслан Степанюк прокомментировал ничью в 15-м туре УПЛ с "Ингульцом" (2:2).

- Команда получила от тренера после матча?

– Да, а как не получать после такого результата. Получили. Но ничего. Мы же все в одной лодке, вместе будет выбираться из этой ситуации, если хотим бороться за верх.

- Что нужно изменить перед "Александрией"?

– Ничего не надо менять. Нужно работать, как работали, с такой же самоотдачей. Наши игры начинаются сейчас, со следующего тура.