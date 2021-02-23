Премьер-лига
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Форвард Ворсклы: Нам ничего не надо менять, наши игры начинаются со следующего тура.
Хотя за матч с Ингульцом от тренера команда получила
Нападающий "
- Команда получила от тренера после матча?
– Да, а как не получать после такого результата. Получили. Но ничего. Мы же все в одной лодке, вместе будет выбираться из этой ситуации, если хотим бороться за верх.
- Что нужно изменить перед "Александрией"?
– Ничего не надо менять. Нужно работать, как работали, с такой же самоотдачей. Наши игры начинаются сейчас, со следующего тура.
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Источник:Футбольний формат
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