  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Ворсклы: Нам ничего не надо менять, наши игры начинаются со следующего тура.
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Ворсклы: Нам ничего не надо менять, наши игры начинаются со следующего тура.

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя за матч с Ингульцом от тренера команда получила

Форвард Ворсклы: Нам ничего не надо менять, наши игры начинаются со следующего тура.

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк прокомментировал ничью в 15-м туре УПЛ с "Ингульцом" (2:2).

- Команда получила от тренера после матча?

– Да, а как не получать после такого результата. Получили. Но ничего. Мы же все в одной лодке, вместе будет выбираться из этой ситуации, если хотим бороться за верх.

- Что нужно изменить перед "Александрией"?

– Ничего не надо менять. Нужно работать, как работали, с такой же самоотдачей. Наши игры начинаются сейчас, со следующего тура.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...