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Монзуль рассудит Зарю и Шахтер и другие судейские назначения 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет задействован на 3-х матчах тура

Монзуль рассудит Зарю и Шахтер и другие судейские назначения 16-го тура УПЛ

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 16-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 16-го тура будут работать:

26 февраля (пятница)

"Десна" – "Ингулец" – Андрей Коваленко (Полтава)

27 февраля (суббота)

"Мариуполь" – "Днепр-1" – Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Ворскла" – "Александрия" – Денис Шурман (Киевская обл.), арбитр ВАР – Евгений Арановский

"Колос" – "Рух" – Александр Омельченко (Славянск)

28 февраля (воскресенье)

"Минай" – "Олимпик" – Роман Блавацкий (Львов)

"Шахтер" – "Заря" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Сергей Бойко

"Львов" – "Динамо" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская обл.)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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