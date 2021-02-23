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Монзуль рассудит Зарю и Шахтер и другие судейские назначения 16-го тура УПЛ
ВАР будет задействован на 3-х матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 16-го тура
Главными арбитрами на матчах 16-го тура будут работать:
26 февраля (пятница)
"Десна" – "Ингулец" – Андрей Коваленко (Полтава)
27 февраля (суббота)
"Мариуполь" – "Днепр-1" – Максим Козыряцкий (Запорожье)
"Ворскла" – "Александрия" – Денис Шурман (Киевская обл.), арбитр ВАР – Евгений Арановский
"Колос" – "Рух" – Александр Омельченко (Славянск)
28 февраля (воскресенье)
"Минай" – "Олимпик" – Роман Блавацкий (Львов)
"Шахтер" – "Заря" – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Сергей Бойко
"Львов" – "Динамо" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская обл.)
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