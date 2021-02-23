Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 17-го тура чемпионата
И 8 марта тоже будет футбол
Фото - УПЛ
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 17 тура
17-й тур
6 марта (суббота)
"Мариуполь" – "Ворскла" – 14:00
"Олимпик" – "Шахтер" – 17:00
"Рух" – "Десна" – 19:30*
7 марта (воскресенье)
"Динамо" – "Минай" – 14:00
"Заря" – "Львов" – 17:00
"Ингулец" – "Колос" – 19:30
8 марта (понедельник)
"Днепр-1" – "Александрия" – 14:00
* дата и время начала матча могут быть изменены.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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