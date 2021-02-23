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Бупендза, которым активно интересовалось Динамо, выбрал Россию
Лучший бомбардир турецкой Суперлиги летом перейдет в Краснодар за 8 млн евро
Нападающий турецкого "Хатайспора" Аарон Бупендза, которым активно интересовалось
Об этом сообщил почетный президент Хатайспора Лютфи Саваш.
"За нашим игроком следили "Краснодар", "Динамо" Киев, "Динамо" Москва, команда из Италии и две команды из Англии. Но "Краснодар" всегда был наиболее активным.
Мы достигли определенного прогресса, и если не будет проблем с игроком, этот трансфер будет положительным. Он будет завершен к вечеру четверга", - сказал Саваш в своем комментарии изданию TRT Spor.
Отмечается, что форвард завершит сезон в "Хатайспоре", а в "Краснодар" переберется летом.
По данным СМИ, российский клуб заплатит за нападающего 8 млн евро, также у "Хатайспора" останется 20% от последующей перепродажи игрока.
Напомним, что в нынешнем сезоне Аарон Бупендза забил 18 голов в 23 матчах турецкой Суперлиги, лидируя в бомбардирской гонке.
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