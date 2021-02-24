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Три матча 15-го тура УПЛ посетили 4 602 болельщика
Лидером посещаемости стал поединок Десна - Динамо
Перед 15-м туром
Три клуба УПЛ успели подготовить домашние арены и организовать продажи билетов.
Так, по официальным данным УПЛ всего на этих трех матчах побывали 4 602 болельщика.
На матче "Львов" – "Колос" на "Арене Львов" присутствовали 573 зрителя.
Поединок "Шахтер" – "Рух" на НСК "Олимпийский" собрал 1 046 болельщиков.
Ну и лидером по посещаемости стал матч "Десна" – "Динамо", который прошел в Киеве на стадионе Лобановского, и на который пришло 2 938 болельщика.
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