Три матча 15-го тура УПЛ посетили 4 602 болельщика

Перед 15-м туром УПЛ Кабмин разрешил болельщикам посещать стадионы при ограничениях на 50% от общей вместимости арен.

Три клуба УПЛ успели подготовить домашние арены и организовать продажи билетов.

Так, по официальным данным УПЛ всего на этих трех матчах побывали 4 602 болельщика.

На матче "Львов" – "Колос" на "Арене Львов" присутствовали 573 зрителя.

Поединок "Шахтер" – "Рух" на НСК "Олимпийский" собрал 1 046 болельщиков.

Ну и лидером по посещаемости стал матч "Десна" – "Динамо", который прошел в Киеве на стадионе Лобановского, и на который пришло 2 938 болельщика.