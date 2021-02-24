Невидимка в составе Шахтера, хитрый Колос, худшие замены Рябоконя. Эксперты о 15-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся впечатлениями от матчей 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" едва не потеряло лидерство, а "Заря" укрепилась на третьем месте.

"Мариуполь" - "Заря" 0:1

Александр Севидов: Первый тайм в исполнении "Зари" был качественным, они доминировали и были сильнее гостей. Номинальные гости изменили тактику, зная, как мариупольцы быстро умеют распоряжаться пространством, не стали атаковать на их половине поля, откатывались ближе к своей штрафной площадке, подготавливая свои контратаки. И это принесло результат. До забитого гола луганчане имели несколько хороших шансов. Особенно показательным моментом был выход Шахаба один на один с вратарем. Но не забил. Это случилось после хорошей контратаки с продольным длинным пасом на ход нападающему.

Зато в более сложной ситуации иранец проявил свои лучшие качества – переложил мяч с правой ноги на левую, ложным движение обманул защитника и пробил под перекладину.

Во втором тайме игра у "Зари" разладилась, много брака, не было проникающих передач. А "Мариуполь" наоборот прибавил, боролся до конца и последние 15 минут матча переиграл луганчан. Азовцы имели хороший шанс сравнять счет, но Кащук промахнулся. Фарт оказался на стороне "Зари". Справедливым итогом была бы ничья, но одним не повезло, другим посчастливилось "найти" три очка.

"Александрия" - "Минай" 3:0

Александр Севидов: Как обычно, очень много борьбы, практически не создавая моментов, александрийцы выиграли с крупным счетом. "Минаю" с такой игрой будет тяжело набирать очки и решить главную задачу - сохранить прописку в элите. В обороне - катастрофа, и впереди ничего не могут создать. В начале матча закарпатцы смогли создать два полумомента и на этом все закончилось.

Когда забивался первый и второй мяч, не допустимо, что один Лучкевич, в окружении трех-четырех защитников, словно статистов, свободно принимает мяч и забивает. То же повторилось, когда забивал и Бондаренко. Опять четыре защитника наблюдают, никто не атакует, дают спокойно ему пробить. А третий гол ошибка вратаря, который привез себе гол.

"Александрия" заслуженно победила за счет неорганизованной и расхлябанной игры минайцев. Они же своими руками ковали победу для хозяев. Кажется, крупный счет, красивая игра, но это обманчивое мнение.

"Львов" - "Колос" 0:2

Александр Севидов: Коваливцы заставили львовян играть в тот футбол, который им был более комфортным. Они навязали свою игру, контролировали ее, и владели пространством. "Колос" - это не "Минай". Команда опытная, не позволяет создавать разрывов между линиями и игроками. Их застать врасплох очень трудно. Для этого нужно иметь мастерство, именно командное, ибо индивидуальное у некоторых футболистов "Львова" на лицо. Хотя характер у подопечных Шумского есть, и они проявили его во втором тайме.

В первой половине хозяева рассчитывали сыграть сзади на ноль, а впереди если получится забить - будет здорово. Но пропустили. У "Колоса" характера тоже не отнять, и когда эти качества равны, нужно проявлять мастерство. Гости лишили хозяев возможности играть в их излюбленной манере: строгая и плотная игра в обороне, с быстрыми контратаками. А в позиционных атаках "Львов" не так силен, когда нет пространства и нужно с невысокого темпа что-то созидать. Свои полумоменты они имели, но этого недостаточно, чтобы выигрывать у такого крепкого и неуступчивого соперника.

"Колос" в командной организации игры оказался сильнее. При счете 0:0 выждали, забили гол и стали больше играть на контратаках. Сказать, что коваливцы сильно доминировали и были на голову сильнее, нельзя. Сделали правильный расчет, как опытный шахматист все просчитали и добились заслуженной победы. Может, не было особой красоты, ярких комбинаций, но сейчас многие игры проходят в стиле типичного зимне-весеннего футбола. На первый план выходит рационализм и характер.

Если в первом матче у "Львова" получилось сыграть в своем стиле, то против "Колоса" не получилось. Коваливцы нашли противоядие, заставили особенно во втором тайме растянуться линии по всей ширине поля, проникая в пространство. Логичная победа "Колоса".

"Ингулец" - "Ворскла" 2:2

Александр Севидов: Можно сказать, это одна из лучших игр "Ингульца" в сезоне, но и в то же время худшая "Ворсклы", которая ничего не продемонстрировала, показав "вегетарианский" футбол. Полтавчане сейчас стараются играть ради результата. А петровцы не отходят от своей схемы: все сзади, а впереди как получится. Их понять можно, для них каждое очко - золотое, и они будут и дальше так играть, не отступая от выбранной тактики. У них в каждой игре стоит задача – не пропустить. Они первыми забили, заработав пенальти после практически первой серьезной вылазки. Во втором тайме выбежали в контратаку - забили гол. Все, больше моментов не было. Правда, нужно сказать атака получилась классной. Запорожец перехватил мяч, вырезал пас шведкой на Сичинаву, который за счет индивидуального мастерства качнул Яворского и положил мяч в угол.

Хочу отметить неудачную игру Яворского, он очень много допустил ошибок, позволяя не раз себя обыгрывать. В целом "Ворскла" немного расстроила. Созидали, давили, нагнетали, но с малой эффективностью. Это не та команда, которую мы видели в осенней части, показывающая привлекательный футбол. Полтавчане потеряли драйв, видимо результат сильно над ними довлеет, и вряд ли они смогут, как многие говорили, вклиниться в борьбу за третье место. По игре они еще сыроваты, чтобы находиться вверху турнирной таблицы. Ничейный результат закономерен, но если бы не ошибка арбитра с назначением пенальти, то "Ингулец" мог бы рассчитывать и на большее.

"Шахтер" - "Рух" 2:0

Сергей Шебек: "Рух" сумел в первом круге отобрать очки у "Шахтера", при этом показав в том матче приличный уровень, то была одна их лучших игр дебютанта лиги. И в этом поединке львовяне сумели дать бой гранду, но только в первом тайме, играя с ним на равных. Уже на 8-й минуте распиаренный Кухаревич обязан был забивать, но видимо исполнительское мастерство оставил в раздевалке. Реализуй он момент, игра могла бы пойти по приемлемому сценарию, гол вдохновил бы команду. Но тут же в ответной атаке получили в свои ворота.

Что такое мастерство и класс, показали Марлос и Тете. Первый выдал на ход идеальный пас, разрезав две линии обороны, а второй рывком из глубины вышел один на один с вратарем, технично обыграл его и передал привет львовянам. Несмотря на пропущенный мяч, "Рух" искал счастья у ворот "Шахтера", был активен, смело шел вперед и создал два голевых момента. В одном из них снова Кухаревич мог отличиться.

Гости кроме гола больше не тревожили оборону хозяев. Да, больше контролировали мяч, катая его, владели территориальным пространством, но делали все это неспешно, словно зная, что победа никуда не денется. Во втором тайме до пропущенного второго гола, игра еще держала интригу, и лишь когда счет стал 2:0, вопрос о победителе был решен. И помог в этом арбитр VAR Бойко, усмотрев баскетбольный фол на Витао, который, почувствовав прикосновение руки соперника, красиво дорисовал падание. Арбитр в поле Балакин все четко видел, показав Витао жестом, будь мужчиной не выпрашивай, подымайся и продолжай играть дальше. И это было бы справедливо. Но VAR "заставил" его принять очень сомнительное решение указать на "точку".

"Шахтер" выиграл, приложив столько усилий для победы, сколько было необходимо, и в очередной раз сделал это на классе. Единственный минус, что опять в игре потерялся Мораес, который превратился в игрока невидимку, словно "Шахтер" играл весь матч в меньшинстве без нападающего.

"Десна" - "Динамо" 1:1

Александр Севидов: Получилась интересная, динамичная и захватывающая игра, державшая и игроков, и зрителей в напряжении до последней минуты матча. Равное противостояние на тяжелом поле, не способствующему техничному футболу. На первый план выходили характер и физическая готовность. После того как "Десна" забила, мы увидели хороший европейский футбол. Черниговцы грамотно оборонялись, а киевляне прибавили и показали спортивную наглость. Номинальные гости проявили динамовский дух, "Не проиграть любой ценой", и они этого добились. Могли забить с игры, но получилось с пенальти, который и заслужили.

Мы увидели самоотдачу, агрессию в хорошем смысле слова, характер обеих команд. В первом тайме моментов было немного, ибо команды играли осторожно, понимая, что один пропущенный мяч может стоить очков. Когда забивала "Десна", это явная ошибка Забарного и вратаря Бущана. Первый был пассивен в борьбе с Будковским, а второй не вышел на перехват мяча. Есть и третья виновная сторона, тот, кто дал подать Калитвинцеву, сделавший идеальный пас нападающему. Этот пропущенный гол очень похож на тот, где "Брюгге" забивало "Динамо". Значит, выводы не сделаны, есть проблемы в оборонных порядках.

У "Десны" также нашлось два атнигероя. Наверняка в тренерской карьере Рябоконя это самые неудачные две замены, способствующие поражению команды. Вышедший Безбородько сильно подвел, умудрившись находясь всего пять минут на поле получить красную карточку. После удаления "Динамо" еще больше усилило давление, а Гитченко, который также вышел на замену, без надобности умышленно сыграл рукой, "подарив" таким образом, сопернику пенальти. Такие действия не поддаются никакому логическому мышлению. "Десна" могла бы увезти из Киева три очка. "Северянам" оставалось продержаться пять минут компенсированного времени!

"Динамо" должно быть довольно - киевляне сумели отыграться на последних минутах матча и приобрели очко. Наверняка "Десна" также не расстроилась одним приобретенных баллом в матче с лидером чемпионата.

"Олимпик" - "Днепр-1" 0:2

Сергей Шебек: Выиграл тот, кто был сильнее. Днепряне доминировали в течение всего матча. Организация игры оказалась на порядок выше, чем у "олимпийцев". Если хочешь побеждать, нужно уметь атаковать и создавать для этого моменты. Но с этим у "Олимпика" большие проблемы. За девяносто минут ни одного момента, в атаке выглядели блекло. Конечно, сильно сказывается потеря Шахаба, который мог взять игру на себя и был силен в индивидуальном плане. Когда на поле вместе были Тейшера, Бенито и Шахаб, игра у донетчан ладилась и смотрелась, но сейчас с уходом последнего связи нарушились. Игра без них серая и невыразительная, и в дальнейшем без этого трио команда пока будет испытывать проблемы.

"Днепр-1" прежде всего переиграл оппонента за счет атлетизма, где антропометрические данные сыграли ключевую роль, особенно при стандартах. Да и физические кондиции оказались лучше. Видно, что команда в этом компоненте превосходит "олимпийцев". Первый гол забили после навеса со штрафного, где рослый Дуглас выиграл борьбу и заставил Драме срезать мяч в свои ворота. Как было сказано выше, шансов у "Олимпика" сравнять счет не было. Поэтому закономерная победа "Днепра-1", которая по игре воспринимается как должное.