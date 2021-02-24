Вратарь Колоса идет на рекорд в чемпионате Украины

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец идет на рекорд в чемпионате Украины. Об этом информирует официальный сайт УПЛ.

В матче "Львов" - "Колос" вратарь сумел парировать удар с "точки" в исполнении бразильца Ренана Оливейры.

Всего для Волынца это уже пятая с начала чемпионата победа в пенальтийських дуэлей и к повторению всеукраинского рекорда за сезон, который разделяют вратарь криворожского "Кривбасса" Валерий Воробьев и Богдан Сарнавский со "Львова", остался один шаг, а впереди еще 11 туров.

Вратари, которым больше не забивали пенальти в ходе одного чемпионата Украины (1992 - 23.02.2021)

Напомним, что в текущем сезоне Волынец провел 14 матчей за "Колос" во всех турнирах. В шести играх 27-летний вратарь сумел сохранить ворота сухими.