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Вратарь Колоса идет на рекорд в чемпионате Украины
В сезоне в матче против "Львова" он отразил пятый пенальти
ФК "Колос"
Голкипер "Колоса" Евгений Волынец идет на рекорд в чемпионате Украины. Об этом информирует официальный сайт УПЛ.
В матче "Львов" - "Колос" вратарь сумел парировать удар с "точки" в исполнении бразильца Ренана Оливейры.
Всего для Волынца это уже пятая с начала чемпионата победа в пенальтийських дуэлей и к повторению всеукраинского рекорда за сезон, который разделяют вратарь криворожского "Кривбасса" Валерий Воробьев и Богдан Сарнавский со "Львова", остался один шаг, а впереди еще 11 туров.
Вратари, которым больше не забивали пенальти в ходе одного чемпионата Украины (1992 - 23.02.2021)
Напомним, что в текущем сезоне Волынец провел 14 матчей за "Колос" во всех турнирах. В шести играх 27-летний вратарь сумел сохранить ворота сухими.
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