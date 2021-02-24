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Хацкевич: Милевский в Динамо? Он уже бы не выполнил те задачи в команде
Его время уже прошло
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о том, мог ли вернуться форвард Артем Милевский во времена его работы.
"Мог ли Милевский вернуться в "Динамо"? Слухи, которые появлялись, не соответствовали действительности. Его время уже прошло.
Он – хороший футболист. Но для "Динамо" (Киев), для тех задач, которые стоят перед командой, он уже не потянул бы", – отметил Хацкевич.
Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы. Артем Милевский покинул киевский клуб в 2013 году.
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