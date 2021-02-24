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Денисов: В исключительном случае ТК Футбол могли бы организовать трансляции матчей УПЛ из Турции
Но за деньги УПЛ
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, готов ли бы был транслятор, если бы февральские матчи УПЛ решили провести в Турции.
"В теории мы бы поддержали такое решение, войдя в положение клубов. Календарь этого сезона особенный в связи с пандемией и предстоящим Евро-2020. Особенно если учитывать, что зрители не могут посещать матчи.
Но организация трансляции за рубежом обойдется в копеечку. Необходимо заказывать технику на стороне – брать в аренду у турецких трансляторов. Кто возьмет на себя такие затраты? Если бы этот фактор согласовала лига, то мы в исключительном случае могли бы организовать трансляции матчей. В любой другой ситуации, когда болельщики могут смотреть футбол на стадионе, нужно задаваться вопросом – для кого вы играете", – сказал Денисов.
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