Денисов: В исключительном случае ТК Футбол могли бы организовать трансляции матчей УПЛ из Турции

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, готов ли бы был транслятор, если бы февральские матчи УПЛ решили провести в Турции.

"В теории мы бы поддержали такое решение, войдя в положение клубов. Календарь этого сезона особенный в связи с пандемией и предстоящим Евро-2020. Особенно если учитывать, что зрители не могут посещать матчи.

Но организация трансляции за рубежом обойдется в копеечку. Необходимо заказывать технику на стороне – брать в аренду у турецких трансляторов. Кто возьмет на себя такие затраты? Если бы этот фактор согласовала лига, то мы в исключительном случае могли бы организовать трансляции матчей. В любой другой ситуации, когда болельщики могут смотреть футбол на стадионе, нужно задаваться вопросом – для кого вы играете", – сказал Денисов.